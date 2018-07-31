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Куратор темы: Обликоморале
§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5694
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.07.18 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пенсионер намерен взыскать с психдиспансеров три миллиона тенге и направить их на благотворительность
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5694
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.07.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Завидуешь?))
В Канаде тоже недавно дали зеленый свет, вплоть до выращивания для себэ. 8-)
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5694
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.07.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень полезное чтиво, особенно для молодых девушек!!!
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Страница 18 из 18«1...161718
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