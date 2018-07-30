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≡ Дело об убийстве в районе хлебозавода в Костанае - местные жители заявляют, что это закономерность для их района 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Дело об убийстве в районе хлебозавода в Костанае - местные жители заявляют, что это закономерность для их района
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33288
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.07.18 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Труп человека возле дома № 10 по ул. Мауленова был обнаружен вечером 27 июля. 30 июля жители этого района рассказали корреспонденту "НГ", что боятся ходить в магазин, потому что трупы за их домами находят с завидным постоянством.
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§ Sniper
Дело об убийстве в районе хлебозавода в Костанае - местные жители заявляют, что это закономерность для их района
Sniper


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Сообщений: 32
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 31.07.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут один человечек, не буду называть его имени, спрашивал, как там в Америках? Насчет порядка и дисциплины. 80 процентов эту работу выполняют местные жители, хорошо организованные и хорошо вооруженные. Собрать 5-10 мужиков из местных, и прочесать эти заросли. Загнать бомжей в ихний Центр адаптации. Накостылять по шее охранникам. Что бы следили за своим контингентом. Сколько вокруг в лесах брошенных пионерлагерей. Почему нельзя перетащить туда бомжей и этот преусловутый Центр одной известной госпожи? Подальше от города, и в придачу подарить им 500 барашков, делом пусть занимаются.
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§ amduscias
Re: Дело об убийстве в районе хлебозавода в Костанае - местные...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6275
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 31.07.18 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Сколько вокруг в лесах брошенных пионерлагерей. Почему нельзя перетащить туда бомжей


Спасибо... Чтобы нормальные люди, вроде меня уже и в поход пойти не могли? Вы думайте, что предлагаете. Не фиг лес за..рать!
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* лимон
Дело об убийстве в районе хлебозавода в Костанае - местные жители заявляют, что это закономерность для их района
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 758
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 31.07.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Загнать бомжей в ихний Центр адаптации. Накостылять по шее охранникам. Что бы следили за своим контингентом. Сколько вокруг в лесах брошенных пионерлагерей. Почему нельзя перетащить туда бомжей

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35123&viewmode=flat&sortorder=0&start=15


шта? в центры адаптации никого насильно не доставляют, для пребывания там нужно соблюдать правила, естественно там летом постояльцев мало ибо хотят бухать и ночевать можно и на улице (в кустах). какие брошенные пионерлагеря? растащенные на стройматериал? или без коммуникаций вообще?
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