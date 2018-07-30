211 Re: Статус 43% неформально занятых жителей актуализировали в... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3416

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:00 Цитата:



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31846?1532940893 Еще у 10 100 человек статус вообще невозможно определить. - Данный человек либо умер, либо выехал – об этом никто сказать не может, - пояснила Хусаинова. – К данной категории также относятся военнослужащие срочной службы, неработающие беременные женщиныИсточник:



Хм..

С беременными женщинами вообще непорядок, она носит ребенка и должна платить за двоих!

Тут все однозначно..

А если проверяющий сомневается, то срочно предъявить ему справку Узи о наличии там либо отсутствии второго или третьего жителя Казахстана, который так же должен быть налогопослушным гражданином!

Кушает то беременная женщина и лечится теперь за двоих или даже троих..