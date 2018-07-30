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§ NG.kz
Статус 43% неформально занятых жителей актуализировали в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33288
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.07.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 30 июля, на селекторном совещании в облакимате с участием акимов городов и районов сообщила заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области Аида ХУСАИНОВА.
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§ 211
Re: Статус 43% неформально занятых жителей актуализировали в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3416
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.07.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Еще у 10 100 человек статус вообще невозможно определить. - Данный человек либо умер, либо выехал – об этом никто сказать не может, - пояснила Хусаинова. – К данной категории также относятся военнослужащие срочной службы, неработающие беременные женщины

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31846?1532940893


Хм..
С беременными женщинами вообще непорядок, она носит ребенка и должна платить за двоих!
Тут все однозначно..
А если проверяющий сомневается, то срочно предъявить ему справку Узи о наличии там либо отсутствии второго или третьего жителя Казахстана, который так же должен быть налогопослушным гражданином!
Кушает то беременная женщина и лечится теперь за двоих или даже троих..
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§ 211
Re: Статус 43% неформально занятых жителей актуализировали в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3416
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.07.18 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Еще у 10 100 человек статус вообще невозможно определить. - Данный человек либо умер, либо выехал – об этом никто сказать не может,

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31846


Это понятно, о мертвых либо хорошо, либо ничего..
Но каким образом следующее..

Цитата:
К данной категории также относятся военнослужащие срочной службы, неработающие беременные женщины и школьники старше 18 лет.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31846


То есть они приравнены к уже Умершим?
Как таг, невозможно определить?
Это что там, Оно что ли с какого то фильма Ужосов например Андреаса или режиссера Роберта Мечела?
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§ 211
Re: Статус 43% неформально занятых жителей актуализировали в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3416
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.07.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И все вглядываюсь тут на фото, этого, как бы толерантнее, афроманекена, наконец то дошло что это не живой человек с бусами, вот про него можно сказать - Статус невозможно определить..
Но сказать такое про беременных неработающих, детей, это что то..
Может их всех силком на работу определить, для получения Статуса?
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§ Валентин
Re: Статус 43% неформально занятых жителей актуализировали в...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7419
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 30.07.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То есть, половина работоспособных граждан - или работают вчёрную, или не работают вовсе?

Победа четвёртой волны индустриализации уже рядом, ждите.
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§ Обликоморале
Re: Статус 43% неформально занятых жителей актуализировали в...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5694
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
То есть, половина работоспособных граждан - или работают вчёрную, или не работают вовсе?

Это из самозанятых. :lol: Раньше они ващпе работали в черную фсе или не работале вовсе. Прогресс все же есть, значицо.
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§ bgb
Re: Статус 43% неформально занятых жителей актуализировали в...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3912
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 31.07.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Чтобы решить эту проблему, переход к системе ОСМС перенесли на более поздние сроки. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31846

между тем об отчислениях в осмс трещат все! даже пишут, кому и сколько платить надо...
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