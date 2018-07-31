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§ NG.kz
Дело о драке возле West: Дамира Есымгалиева приговорили к 5 годам лишения свободы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33288
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.07.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Драка произошла зимой прошлого года. В ней участвовали Дамир Есымгалиев и бывшие полицейские Роман Ротов и Серик Кенебаев с одной стороны и Жаслан Рамазанов с другой. Рамазанов был признан потерпевшим.



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§ bgb
Re: Дело о драке возле West: Дамира Есымгалиева приговорили к 5...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3912
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 31.07.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
никого не жалко, никого....
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