





Вот верное решение! Это ж деревья виноваты, что бомжи существуют. Они прям от них и отпочковываются. Неведомый биологический процесс, однако. Правильно! Воткнуть ещё одну стоянку для машин, пусть теперь детки из окрестных дворов не боятся бомжей, а задыхаются в астматических приступах и умирают потихоньку от рака. Ведь так захотели их родители.

А может, всё-таки не деревья с кустами виноваты в том, что там бомжатник? Может как-то чаще патрульным проходить по этому закутку?

Всё моё детство прошло в том районе и в этих кустах мы постоянно играли. И ночью приходилось проходить по тропинке через заросли и было безопасно. И никаких бомжей в те годы там не было, тем более в таком количестве. Мы тогда о бомжах то и не слыхивали. Так может всё-таки не деревья виноваты? Раз уж бомжей нельзя искоренить как класс, может воспрепятсвовать их концентрации в этом месте? Не превращая посадки в очередную стоянку?

Хотя, о чем это я?.. В акимате, небось уже возбудились по этому поводу.



[Исправлено: amduscias, 31.07.2018 - 10:27]

Приезжала делегация, за нашим домом спилили деревья, под которыми жили бомжи, оставили одно - теперь все живут под ним Цитата: