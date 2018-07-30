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≡ Дело об убийстве в районе хлебозавода в Костанае - местные жители заявляют, что это закономерность для их района 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 1 из 212»
§ NG.kz
Дело об убийстве в районе хлебозавода в Костанае - местные жители заявляют, что это закономерность для их района
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33288
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.07.18 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Труп человека возле дома № 10 по ул. Мауленова был обнаружен вечером 27 июля. 30 июля жители этого района рассказали корреспонденту "НГ", что боятся ходить в магазин, потому что трупы за их домами находят с завидным постоянством.
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§ 211
Re: Дело об убийстве в районе хлебозавода в Костанае - местные...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3416
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.07.18 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То нельзя кусты рубить, то теперь они им мешают..
Ну нашли труп человека, он умер, в тишине и спокойствии..
Им то в принципе, бомжам и помирать уже негде, все занято людьми..
Считаю что ничего страшного..
Умер, похороните достойно..
Мы сами в ответе за тех, что мы как общество сделали с ними..
Думаю спокойно отправиться в мир иной они заслужили..
Отмучались..
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§ таноми52
Дело об убийстве в районе хлебозавода в Костанае - местные жители заявляют, что это закономерность для их района
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 94
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.07.18 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211: Мы сами в ответе за тех, что мы как общество сделали с ними.. Думаю спокойно отправиться в мир иной они заслужили.. Отмучались..


Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31849#773833

Навеяло: Плывёт моя лодочка без паруса-
Пускай!
Меня бросила моя девочка ещё год назад-
Бог с ней!
Жизнь не вышла, не получилась, не вытанцевалась,
Наплевать!
Как хорошо, что не кому обо мне плакать!
Повезло!

[Исправлено: таноми52, 30.07.2018 - 20:06]
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§ bgb
Re: Дело об убийстве в районе хлебозавода в Костанае - местные...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3912
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 30.07.18 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в других государствах обрезку ветвей деревьев делают снизу на высоту 2,5-3м. нет зарослей, и в результате просматриваемость полная!
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§ Sniper
Re: Дело об убийстве в районе хлебозавода в Костанае - местные...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 32
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 31.07.18 - 09:03
Комментарий удален модератором.
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§ lelik1375
Re: Дело об убийстве в районе хлебозавода в Костанае - местные...
lelik1375


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 381
Регистрация: 23.10.13
Отправлено: 31.07.18 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
То нельзя кусты рубить, то теперь

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31849?1533006553

Пора уже энергию этого человека направлять в созидательное русло. Ну, ей богу, уже в каждой бочке затычкой стал... Нет статьи чтобы он там первым на... не был... Вот как интересно?
:-o
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* Vradon
Re: Дело об убийстве в районе хлебозавода в Костанае - местные...
Vradon


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Сообщений: 89
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 31.07.18 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lelik1375:

Вам жалко что ли? :lol:
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* Vradon
Re: Дело об убийстве в районе хлебозавода в Костанае - местные...
Vradon


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Сообщений: 89
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 31.07.18 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так это была насильтсвенная смерть ?
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§ amduscias
Дело об убийстве в районе хлебозавода в Костанае - местные жители заявляют, что это закономерность для их района
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6275
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 31.07.18 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Приезжала делегация, за нашим домом спилили деревья, под которыми жили бомжи, оставили одно - теперь все живут под ним Цитата:



Вот верное решение! Это ж деревья виноваты, что бомжи существуют. Они прям от них и отпочковываются. Неведомый биологический процесс, однако. Правильно! Воткнуть ещё одну стоянку для машин, пусть теперь детки из окрестных дворов не боятся бомжей, а задыхаются в астматических приступах и умирают потихоньку от рака. Ведь так захотели их родители.
А может, всё-таки не деревья с кустами виноваты в том, что там бомжатник? Может как-то чаще патрульным проходить по этому закутку?
Всё моё детство прошло в том районе и в этих кустах мы постоянно играли. И ночью приходилось проходить по тропинке через заросли и было безопасно. И никаких бомжей в те годы там не было, тем более в таком количестве. Мы тогда о бомжах то и не слыхивали. Так может всё-таки не деревья виноваты? Раз уж бомжей нельзя искоренить как класс, может воспрепятсвовать их концентрации в этом месте? Не превращая посадки в очередную стоянку?
Хотя, о чем это я?.. В акимате, небось уже возбудились по этому поводу.

[Исправлено: amduscias, 31.07.2018 - 10:27]
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§ amduscias
Дело об убийстве в районе хлебозавода в Костанае - местные жители заявляют, что это закономерность для их района
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6275
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 31.07.18 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Мауленова, кстати, вообще порядка мало. Такое впечатление, что там всё покрыто тысячелетней пылью и можно фильмы в стиле Балабанова снимать, без всяких дополнительных декораций. Оно и понятно, там же кортежи не проезжают

[Исправлено: amduscias, 31.07.2018 - 10:31]
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§ Артем Марусич
Re: Дело об убийстве в районе хлебозавода в Костанае - местные...
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 43
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 31.07.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проблему бездомных пытаются решить через дорогу, в специальном центре. Полиция об этом гиблом месте должна знать как минимум потому что выезжает туда на трупы. Но воз и ныне там. Жители устали ждать пока государство решит проблему иначе. Они хотят выходить из дома сейчас, их дети тоже хотят гулять сейчас, сейчас их беспокоят алкоголики, убийцы. Я их очень даже понимаю.
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§ Артем Марусич
Re: Дело об убийстве в районе хлебозавода в Костанае - местные...
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 43
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 31.07.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Парковку кстати, хотят не все. Как и чистое поле. Это только самые радикальные предложения жильцов.
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§ Обликоморале
Дело об убийстве в районе хлебозавода в Костанае - местные жители заявляют, что это закономерность для их района
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5694
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.07.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:

Проблему бездомных пытаются решить через дорогу, в специальном центре.


Энта проблема, решается там с конца 90-х наверное. Бомжатник в кустах и то заброшенное строение, помню есчо с тех времен. Приходилось периодически, ходить там пешком. И про труппы помню. И участковые по району были в курсе. Короче, на моей памяти, это уже 20 лет длится.
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§ Алиса
Дело об убийстве в районе хлебозавода в Костанае - местные жители заявляют, что это закономерность для их района
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4272
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 31.07.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
Это ж деревья виноваты,

деревья и Ко вообще во всем виноваты у нас. И уже давно...
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§ bgb
Дело об убийстве в районе хлебозавода в Костанае - местные жители заявляют, что это закономерность для их района
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3912
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 31.07.18 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Короче, на моей памяти, это уже 20 лет длится.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=773836&topic_id=35123&forumid=1#773836

да ну?
я этот район с детства помню.
всегда там царила атмосфера беспредела. а менты и носа не совали, пока не вызовут.
и до сих пор там контингент такой, и порядок тот же, и менты по-прежнему так же работают...
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