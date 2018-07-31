Sniper Моя Деревенька и её окрестности. #13026





(Пользователи) Сообщений: 32

Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 13:13 Цитата: Обликоморале:

Накапай сегодня себе 50 капель, законных.

Нельзя ему такое предлагать. Только отучился в Фатерлянде, от этих вредных привычек. Накапай сегодня себе 50 капель, законных.Нельзя ему такое предлагать. Только отучился в Фатерлянде, от этих вредных привычек.