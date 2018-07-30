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≡ "Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним извиниться" - на процессе по делу об избиении охранника рестобара "Р10" дал показания потерпевший		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним извиниться" - на процессе по делу об избиении охранника рестобара "Р10" дал показания потерпевший
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33286
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.07.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слушание дела по обвинению заместителя начальника Южного отдела УВД Ерлана ЕЛЬТУЗЕРОВА в нанесении трех ударов охраннику рестобара "Р-10" Андрею УСЕНКО продолжилось в суде № 2 Костаная сегодня, 30 июля.
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§ 211
Re: "Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3416
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.07.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец Усенко, не растерялся..
Некоторые бы как тов. Воронин предложили бы его расстрелять, а ему за отвагу перед преступным деянием сотрудника полиции еще и медаль нужно дать и показать всем - Вы тоже можете вывести на чистую воду оборотней в погонах..
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§ 211
Re: "Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3416
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.07.18 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а то что когда то украл кусок хлеба, так эта подлость по отношению к отважному пасану..
С кем не бывает..
Зато сейчас он усадил того, кого не каждый честный сможет усадить на свое законное место..
Вот такие то сотрудники и подбрасывают всякие улики для повышения раскрываемости несчастным, вместо того, чтобы реально гоняться за конкретными опасными преступниками..
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§ olegggon
Re: "Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 902
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 30.07.18 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Истинное лицо полицейского. Никаких моральных принципов, вообще.
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§ yudjin
Re: "Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5455
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.07.18 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
начал нарушать общественный порядок особо дерзко, использовал нецензурные выражения, в презрительной форме и в форме превосходства начал бравировать своей должностью, заявляя, что он зам. начальника УБОП. Угрожал совершить непристойные действия. После чего нанес 2-3 удара в область грудной клетки, чем нарушил общественный порядок и привлек внимание посетителей.

Какое точное описание состояния дел в нурлыкунии... Может не зря в Алматы требуют отставки министра и прочих погононосцев?
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§ Обликоморале
"Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним извиниться" - на процессе по делу об избиении охранника рестобара "Р10" дал показания потерпевший
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5689
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.18 - 22:26
Комментарий удален модератором.
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§ arman_kst
Re: "Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.07.18 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наказать надо экс полицейского, чтобы другим не повадно было
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§ лимон
Re: "Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 757
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 31.07.18 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:

а они там есть?
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* Vradon
"Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним извиниться" - на процессе по делу об избиении охранника рестобара "Р10" дал показания потерпевший
Vradon


(Пользователи)
Сообщений: 89
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 31.07.18 - 09:51
Комментарий проходит проверку.
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