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≡ Мужчина чуть не утонул, пытаясь переплыть реку Шортанды в Житикаринском районе		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Мужчина чуть не утонул, пытаясь переплыть реку Шортанды в Житикаринском районе
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33286
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.07.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Житель Житикары отдыхал в необорудованном для купания месте. Он попытался переплыть реку в районе нижнего Шортандинского водохранилища. Сил и дыхания хватило, чтобы доплыть до другого берега. Когда поплыл обратно, на середине реки начал тонуть.
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§ 211
Re: Мужчина чуть не утонул, пытаясь переплыть реку Шортанды в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3416
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.07.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то странно, дыхалки что ли не хватило в 34?
Да уш, где мои 42 года, когда я по 4 км спокойно проплывал..
Вешу то я в два раза больше его..
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§ Алиса
Мужчина чуть не утонул, пытаясь переплыть реку Шортанды в Житикаринском районе
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4270
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 30.07.18 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
настучать надо было по мозгам, чтобы включались в нужный момент и штрафануть прилично.
Вроде человеку не 18 лет. Или живет в какой-то далекой, оторванной от цивилизации местности и ни разу не слышал о том,что просят не лезть в запрещенных местах в воду, не заплывать никуда и т.д.... ? Жену жалко - больше никого. Да и ребят - МЧС-ников, которых, как понимаю, из-за таких "супермэнов" дергают.....

[Исправлено: Алиса, 30.07.2018 - 12:32]
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§ лимон
Re: Мужчина чуть не утонул, пытаясь переплыть реку Шортанды в...
лимон


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Сообщений: 757
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 30.07.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чуть спасателя не утопил, сам чуть не утоп - главное селфи сделать, веселое состояние, наверно, можно списать на шок
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§ Sniper
Re: Мужчина чуть не утонул, пытаясь переплыть реку Шортанды в...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 30.07.18 - 12:47
Комментарий удален модератором.
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§ Sniper
Re: Мужчина чуть не утонул, пытаясь переплыть реку Шортанды в...
Sniper


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Сообщений: 30
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 31.07.18 - 07:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я дико извиняюсь, но хотелось бы знать. Почему начальник приезжает на место происшествия раньше своих подчиненных? Ну прямо картина маслом, Поц плавает туда сюда посередине реки кверху брюхом, ожидая помощи от казенников, жена рыдает на берегу. :-) :-( ;-)
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