Алиса Мужчина чуть не утонул, пытаясь переплыть реку Шортанды в Житикаринском районе #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4270

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:25 настучать надо было по мозгам, чтобы включались в нужный момент и штрафануть прилично.

Вроде человеку не 18 лет. Или живет в какой-то далекой, оторванной от цивилизации местности и ни разу не слышал о том,что просят не лезть в запрещенных местах в воду, не заплывать никуда и т.д.... ? Жену жалко - больше никого. Да и ребят - МЧС-ников, которых, как понимаю, из-за таких "супермэнов" дергают.....



[Исправлено: Алиса, 30.07.2018 - 12:32]