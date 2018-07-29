Цитата: Алиса:

бираешь/определяешь и то фокусы-сюрпризы разные могут выкинуться. И в итоге понимаешь, что таковых в реале 1-2 от силы!!! А интернет - тут столько "друзей" порой набирается, чот прям колхоз организовывать можно. Понятие "друг" в интернете так извращено, что куда ни плюнь - все "друзья"

Вот это верно..

Помню как по первой в Майле, когда комп только взял, многие как будто соревновались, чтобы набить себе по больше друзей..

Сейчас в одноклассниках стараются, хотя какие они друзья, я их не видел лет по 30, и еще столько бы не видеть некоторых..

Потому в одноклассники не выхожу практически..

Так, знакомые по деревням, какие то однокашки по городу, те то в основном практически все в Германии и Израиле, ну не о чем просто говорить..

Нет порога соприкосновения что ли..