|Цитата:
drakon:
Друзей мне- выбирают...
референдум по этому поводу не планируют организовывать?
Цитата:
211:
Дружба в интернете это особая дружба..
Малейший промах, ты уже враг..
Малейшее другое мнение в озвучиваемых темах , и ты как бы не друг уже..
А потому не стараюсь сближаться ни с кем.
Чисто "рабочие" отношения, которые испортить невозможно..
Так порою проще..
Марик, мне по теме "дружба" очень нравится поговорка, но она малость переделана : "Друг познается в бИдэ".
В реальной жизни друзей по сути очень долго выбираешь/определяешь и то фокусы-сюрпризы разные могут выкинуться. И в итоге понимаешь, что таковых в реале 1-2 от силы!!! А интернет - тут столько "друзей" порой набирается, чот прям колхоз организовывать можно. Понятие "друг" в интернете так извращено, что куда ни плюнь - все "друзья" ))))