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§ NG.kz
Дело об убийстве в районе хлебозавода в Костанае - местные жители заявляют, что это закономерность для их района
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33286
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.07.18 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Труп человека возле дома № 10 по ул. Мауленова был обнаружен вечером 27 июля. 30 июля жители этого района рассказали корреспонденту "НГ", что боятся ходить в магазин, потому что трупы за их домами находят с завидным постоянством.
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§ 211
Re: Дело об убийстве в районе хлебозавода в Костанае - местные...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3416
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.07.18 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То нельзя кусты рубить, то теперь они им мешают..
Ну нашли труп человека, он умер, в тишине и спокойствии..
Им то в принципе, бомжам и помирать уже негде, все занято людьми..
Считаю что ничего страшного..
Умер, похороните достойно..
Мы сами в ответе за тех, что мы как общество сделали с ними..
Думаю спокойно отправиться в мир иной они заслужили..
Отмучались..
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§ таноми52
Дело об убийстве в районе хлебозавода в Костанае - местные жители заявляют, что это закономерность для их района
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 94
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.07.18 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211: Мы сами в ответе за тех, что мы как общество сделали с ними.. Думаю спокойно отправиться в мир иной они заслужили.. Отмучались..


Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31849#773833

Навеяло: Плывёт моя лодочка без паруса-
Пускай!
Меня бросила моя девочка ещё год назад-
Бог с ней!
Жизнь не вышла, не получилась, не вытанцевалась,
Наплевать!
Как хорошо, что не кому обо мне плакать!
Повезло!

[Исправлено: таноми52, 30.07.2018 - 20:06]
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