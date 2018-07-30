таноми52 Дело об убийстве в районе хлебозавода в Костанае - местные жители заявляют, что это закономерность для их района #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 94

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:04 Цитата: 211: Мы сами в ответе за тех, что мы как общество сделали с ними.. Думаю спокойно отправиться в мир иной они заслужили.. Отмучались..



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31849#773833



Навеяло: Плывёт моя лодочка без паруса-

Пускай!

Меня бросила моя девочка ещё год назад-

Бог с ней!

Жизнь не вышла, не получилась, не вытанцевалась,

Наплевать!

Как хорошо, что не кому обо мне плакать!

Повезло!



[Исправлено: таноми52, 30.07.2018 - 20:06]