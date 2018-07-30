Козлов я Утренний рёв моторов под окнами в Костанае, почему полиция это не пресекает!? #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 202

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:14 Как пояснили в ДВД города, в стране действует технический регламент "Требования к безопасности автотранспортных средств" с перечнем правил ЕЭК ООН, а также госстандарт, в котором прописан допустимый уровень шума для транспортных средств. Там речи об уровне шума двухколесных транспортных средств нет, поэтому мотоциклисты не могут привлекаться к административной ответственности за избыточный шум.

"Если указанное транспортное средство является автомобилем или трехколесным транспортным средством, то к водителю транспортного средства могут быть применены требования указанных Правил ЕЭК ООН, и он может быть привлечен к административной ответственности", - пояснили в департаменте внутренних дел, отвечая на запрос редакции. Однако, как подчеркнули в пресс-службе, в случае, если мотоцикл переоборудован без соответствующего разрешения, то в отношении водителя возбуждается административное производство согласно части 7 статьи 590 КоАП РК, и предусмотрен штраф в размере 15 МРП. В других случаях управление мотоциклами, отвечающими установленным правилам обеспечения безопасности движения, не запрещено.

Подробнее: https://tengrinews.kz/events/jiteli-stolitsyi-vozmuschenyi-revom-mototsiklov-278426/



[Исправлено: Козлов я, 30.07.2018 - 19:18]