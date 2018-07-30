211 Re: "Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3416

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:00 Ну а то что когда то украл кусок хлеба, так эта подлость по отношению к отважному пасану..

С кем не бывает..

Зато сейчас он усадил того, кого не каждый честный сможет усадить на свое законное место..

Вот такие то сотрудники и подбрасывают всякие улики для повышения раскрываемости несчастным, вместо того, чтобы реально гоняться за конкретными опасными преступниками..