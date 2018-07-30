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≡ "Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним извиниться" - на процессе по делу об избиении охранника рестобара "Р10" дал показания потерпевший		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним извиниться" - на процессе по делу об избиении охранника рестобара "Р10" дал показания потерпевший
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33286
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.07.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слушание дела по обвинению заместителя начальника Южного отдела УВД Ерлана ЕЛЬТУЗЕРОВА в нанесении трех ударов охраннику рестобара "Р-10" Андрею УСЕНКО продолжилось в суде № 2 Костаная сегодня, 30 июля.
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§ 211
Re: "Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3416
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.07.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец Усенко, не растерялся..
Некоторые бы как тов. Воронин предложили бы его расстрелять, а ему за отвагу перед преступным деянием сотрудника полиции еще и медаль нужно дать и показать всем - Вы тоже можете вывести на чистую воду оборотней в погонах..
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§ 211
Re: "Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3416
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.07.18 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а то что когда то украл кусок хлеба, так эта подлость по отношению к отважному пасану..
С кем не бывает..
Зато сейчас он усадил того, кого не каждый честный сможет усадить на свое законное место..
Вот такие то сотрудники и подбрасывают всякие улики для повышения раскрываемости несчастным, вместо того, чтобы реально гоняться за конкретными опасными преступниками..
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§ olegggon
Re: "Он меня ударил, мне сказали, что лучше перед ним...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 902
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 30.07.18 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Истинное лицо полицейского. Никаких моральных принципов, вообще.
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