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≡ Утренний рёв моторов под окнами в Костанае, почему полиция это не пресекает!?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Утренний рёв моторов под окнами в Костанае, почему полиция это не пресекает!?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33286
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.07.18 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, где-то в 5 утра, по Аль-Фараби и соседним улицам гонял какой-то отморозок без глушителя на мотоцикле! И делал это он сознательно - проезжая мимо жилых домов, специально давил "на гашетку" так, что проснулись все - дети, взрослые, старики!
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§ 211
Утренний рёв моторов под окнами в Костанае, почему полиция это не пресекает!?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3416
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.07.18 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мстят водятелам автомобилей..
А с другой стороны, днем то им тяжковато гонять, водятелы авто прохода не дают, а он купил байк..
Хотя по мне лучше бы он этого не делал..
А как там в Америках эти, на Харлеях Девисонах, чтобы понять, как там полиция их гончет или те катаются не нарушая правил шума и прочего?
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§ Козлов я
Утренний рёв моторов под окнами в Костанае, почему полиция это не пресекает!?
Козлов я


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Сообщений: 202
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 30.07.18 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как пояснили в ДВД города, в стране действует технический регламент "Требования к безопасности автотранспортных средств" с перечнем правил ЕЭК ООН, а также госстандарт, в котором прописан допустимый уровень шума для транспортных средств. Там речи об уровне шума двухколесных транспортных средств нет, поэтому мотоциклисты не могут привлекаться к административной ответственности за избыточный шум.
"Если указанное транспортное средство является автомобилем или трехколесным транспортным средством, то к водителю транспортного средства могут быть применены требования указанных Правил ЕЭК ООН, и он может быть привлечен к административной ответственности", - пояснили в департаменте внутренних дел, отвечая на запрос редакции. Однако, как подчеркнули в пресс-службе, в случае, если мотоцикл переоборудован без соответствующего разрешения, то в отношении водителя возбуждается административное производство согласно части 7 статьи 590 КоАП РК, и предусмотрен штраф в размере 15 МРП. В других случаях управление мотоциклами, отвечающими установленным правилам обеспечения безопасности движения, не запрещено.
Подробнее: https://tengrinews.kz/events/jiteli-stolitsyi-vozmuschenyi-revom-mototsiklov-278426/

[Исправлено: Козлов я, 30.07.2018 - 19:18]
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