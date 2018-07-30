Тюльпанчик Re: Утренний рёв моторов под окнами в Костанае, почему полиция... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 403

Регистрация: 06.04.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:52 ой, у нас тоже сегодня ездили такие под окнами. Может, это одни и те же. Из было двое, тарахтелки их шумели так, что все дребезжало в квартире, а вдобавок к шуму мотора они еще орали во весь голос "День победы". Уж не знаю, что за победа у них там была, но очень хотелось, чтобы наступил день победы над этими любителя пошуметь.