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§ NG.kz
Утренний рёв моторов под окнами в Костанае, почему полиция это не пресекает!?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33286
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.07.18 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, где-то в 5 утра, по Аль-Фараби и соседним улицам гонял какой-то отморозок без глушителя на мотоцикле! И делал это он сознательно - проезжая мимо жилых домов, специально давил "на гашетку" так, что проснулись все - дети, взрослые, старики!
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§ Инквизитоp
Re: Утренний рёв моторов под окнами в Костанае, почему полиция...
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 30.07.18 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Звонил полиции несколько раз по этому поводу. Один раз приходил, писал заявление.
Ответили, что во время караула, не было его. По камерам опазнать не смогли.
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§ лимон
Re: Утренний рёв моторов под окнами в Костанае, почему полиция...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 756
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 30.07.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с госномерами ездят единицы, также единицы из мотоциклистов не нарушают. большинство(!) двухколесных - нарушители, по которым практически не "работают"
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§ Тюльпанчик
Re: Утренний рёв моторов под окнами в Костанае, почему полиция...
Тюльпанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 403
Регистрация: 06.04.13
Отправлено: 30.07.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ой, у нас тоже сегодня ездили такие под окнами. Может, это одни и те же. Из было двое, тарахтелки их шумели так, что все дребезжало в квартире, а вдобавок к шуму мотора они еще орали во весь голос "День победы". Уж не знаю, что за победа у них там была, но очень хотелось, чтобы наступил день победы над этими любителя пошуметь.
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§ Тюльпанчик
Re: Утренний рёв моторов под окнами в Костанае, почему полиция...
Тюльпанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 403
Регистрация: 06.04.13
Отправлено: 30.07.18 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели нет никаких технических требований к мототранспорту? почему бы не ввести закон, который запрещает этим шумелкам ездить в городе?
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§ лимон
Утренний рёв моторов под окнами в Костанае, почему полиция это не пресекает!?
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 756
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 30.07.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тюльпанчик:
Неужели нет никаких технических требований к мототранспорту? почему бы не ввести закон, который запрещает этим шумелкам ездить в городе?


на "Юбилейном" на участке пр.Аль-Фараби от ул.Чехова до ул.Баймагамбетова движение мототранспорта запрещено, но как видим это не имеет должного эффекта
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§ Сабыр
Re: Утренний рёв моторов под окнами в Костанае, почему полиция...
Сабыр


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Сообщений: 26
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 30.07.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребят,ну день ВМФ же был :lol:
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§ Сабыр
Re: Утренний рёв моторов под окнами в Костанае, почему полиция...
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 30.07.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На носу День ВДВ 2 августа,и выйдут на улицу наши доблестные дисантники,служившее не ВДВ,а в ДШБ многие из которых даже парашюта не видели 8-) Но отмечать будут как ВДВшники :lol:
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§ Алиса
Re: Утренний рёв моторов под окнами в Костанае, почему полиция...
Алиса


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Сообщений: 4270
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 30.07.18 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ха -ха, толку что по Абая стоят камеры - аналогичные утырки гоняют - и на мотоциклах, и на авто - и никто никого не тормозит)))))
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§ Гость_
Re: Утренний рёв моторов под окнами в Костанае, почему полиция...
Гость_


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Сообщений: 1
Регистрация: 30.07.18
Отправлено: 30.07.18 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я теперь понимаю, как они рапортуют тут в прессе о снижении преступлений! Достаточно просто ничего не замечать, ни на что не реагировать, ничего не фиксировать... На "нет" и преступлений нет!!! А город в какой-то Чикаго превращается!

Цитата:
лимон:
на "Юбилейном" на участке пр.Аль-Фараби от ул.Чехова до ул.Баймагамбетова движение мототранспорта запрещено

Это верно!!!
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§ лимон
Утренний рёв моторов под окнами в Костанае, почему полиция это не пресекает!?
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 756
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 30.07.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Ребят,ну день ВМФ же был


и? это повод вести себя по-скотски?
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§ Vital
Утренний рёв моторов под окнами в Костанае, почему полиция это не пресекает!?
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5922
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.07.18 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну во первых не один полицейско -китайский жак не догонит спортбайк:))) А если решат замутить план перехвата , то тоже черевато. Убьется на смерть мотоциклист и еще может кого нибудь с собой забрать из прохожих. Похоже тупиковая проблемка))) :lol:
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§ Sniper
Утренний рёв моторов под окнами в Костанае, почему полиция это не пресекает!?
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 30.07.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Убьется на смерть мотоциклист и еще может кого нибудь с собой забрать из прохожих. Похоже тупиковая проблемка)))

Нет проблем. Нашел гараж утырка. Взял топор, сбил замок с гаража. Разрубил топором пополам бензобак. Прошелся по покрышкам. Что бы не летал больше по улицам. Хочешь кататься. Выезжай на трассу. Развивай там 300 км/час. Но тебя же там никто не увидит. ((((((
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§ лимон
Утренний рёв моторов под окнами в Костанае, почему полиция это не пресекает!?
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 756
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 30.07.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Похоже тупиковая проблемка)))


закрывать на это глаза тоже не выход
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§ Victor Yang
Утренний рёв моторов под окнами в Костанае, почему полиция это не пресекает!?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10809
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.07.18 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Нет проблем. Нашел гараж утырка. Взял топор, сбил замок с гаража. Разрубил топором пополам бензобак. Прошелся по покрышкам.

Ага. А потом утырок пишет заявление в полицию, виновника находят (а там весь кооператив будет помогать - никто не захочет такой же участи), и, как минимум, выплачивается сумма поврежденной техники. Хороший совет, Бакчан. Жги дальше.
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