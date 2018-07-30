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§ NG.kz
Как достучаться в наш ПКСК?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33283
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.07.18 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жильцы мкр. Аэропорт д 1 обращаются с жалобой на ПКСК Кубжасарова К.К. Очень ужасно работает, никаких обязанностей не выполняет по содержанию дома. Забился стояк, все выходит через канализационный люк возле подъезда.
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* 211
Re: Как достучаться в наш ПКСК?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3410
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.07.18 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну начинается обычная жизнь жителей на районе..
Через лет 5 привыкните, через десяток, перестанете эту мелочь замечать..
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§ Алиса
Re: Как достучаться в наш ПКСК?
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4269
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 30.07.18 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Через лет 5 привыкните,

:lol: :lol: :lol: Марик, ну зачем ты так? Люди верят, а ты "крылья режешь" :lol:
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* 211
Как достучаться в наш ПКСК?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3410
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.07.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Марик, ну зачем ты так? Л

Пусть простят меня они, но не могу ни сказать..
Ну и для подготовки само то..
Я никогда с такими мельчайшими жалобами в ПКСК не обращаюсь, для того есть дела много важнее, например крыша, подвал, забитые стояки, ну там стояки наверно не грозят, полипропилен легко меняется если что и не гниет вроде..
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* 211
Как достучаться в наш ПКСК?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3410
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.07.18 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот например крик души моей в одном ПКСК, писал лично..



Но странно, они быстро потравили блох..
В какой то срок скорости света, через неделю все было в порядке..
Так что до какого то запаха, уже сил нет просто обращать на них..

[Исправлено: 211, 30.07.2018 - 12:39]
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* 211
Re: Как достучаться в наш ПКСК?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3410
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.07.18 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, второе фото подчеркивает Илитность района, люди не боятся сидеть на улице, отдыхать на травке, прям как на Западе, я в фильмах такое видел..
Никто тебя не обворует и не огреет чем нибудь..
Ляпота..
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