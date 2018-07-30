211 Как достучаться в наш ПКСК? #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3410

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:34 Цитата: Алиса:

Марик, ну зачем ты так? Л

Пусть простят меня они, но не могу ни сказать..

Ну и для подготовки само то..

Я никогда с такими мельчайшими жалобами в ПКСК не обращаюсь, для того есть дела много важнее, например крыша, подвал, забитые стояки, ну там стояки наверно не грозят, полипропилен легко меняется если что и не гниет вроде..