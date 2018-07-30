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§ NG.kz
Общественный совет Алматы после убийства Дениса Тена...
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33283
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.07.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественный совет Алматы после убийства Дениса Тена рекомендовал отправить в отставку начальника ДВД Алматы Серика Кудебаева и министра внутренних дел Калмуханбета Касымова. Поддерживаете ли вы это предложение?
Результаты опроса

§ Sniper
Re: Общественный совет Алматы после убийства Дениса Тена...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 30.07.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Парковка Лексуса на платной стоянке стоит 150 теньге. Одно нарушение повлекло другое. Бесхозная машина стала складом автозапчастей. Подходи, бери что хочешь.
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