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Инквизитоp:
Раскопать 5-6 улиц, чтобы проехать было по ним невозможно, но заниматься только одной. (раскопаны Павлова, Тарана, Лермонтова, Гагарина, рабочая, и еще некоторые мог запамятовать, но заниматься только тарана.
Да, Павлова - техники и рабочих не видать, по крайней мере работ не видно, Лермонтова та же ситуация, Гагарина потихоньку делают, Рабочая... не видел там работ или тоже расковыряли? Алтынсарина потихоньку делают, иногда даже по выходным ведут работы.
Цитата:
Инквизитоp:
Пусть люди насладятся хождением по песку, а через месяц другой можно будет и положить.
Это специально - пешеходы утрамбовывают песок