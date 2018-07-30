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§ NG.kz
Лужи Костаная: улица Лермонтова после дождя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33283
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.07.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото и видео огромных луж на улице Лермонтова на редакционный WhatsApp "НГ" прислал Ярослав.
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§ Shegendalf
Re: Лужи Костаная: улица Лермонтова после дождя
Shegendalf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 150
Регистрация: 11.01.07
Отправлено: 30.07.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди несущие убытки уже могли бы 20 раз подать коллективный иск к акимату и подрядной организации. А так - раз им это нахер не надо будет и дальше идти ремонт "по плану", нойте дальше в этих ваших "Ынтырнетах". Вообще непонятно что это за прикол такой растягивать ремонт на 3 года там, где его можно за месяц сделать. Чуть выше по Лермонтова шиномонтажка закрылась, напротив рынок Керуен, и что-то мне подсказывает что у них там посещаемость тоже резко упала.
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§ dandiv
Re: Лужи Костаная: улица Лермонтова после дождя
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 627
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 30.07.18 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алтынсарина_Рабочая

Кто бы мог подумать, но эта ямка глубиной наверно метра четыре - водопровод хотят менять к колонке, которая на Касымканова-Рабочая
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§ Добринцофф
Re: Лужи Костаная: улица Лермонтова после дождя
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6130
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.07.18 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор смельчак ,я бы не рискнул это болото на авто проехать.
А вообще конечно этот ремонт на Лермонтова иначе как безобразием не назовёшь.
Я понимаю, что при ремонте дорог возникают определённые временные неудобства и нужно немного потерпеть,но это в том случае когда ремонт идёт и люди работают,а на Лермонтова тишина.Как то проезжал там увидел 4-5 человек которые сообща ставили фонарный столб,еду дальше группа работяг спит прям на тротуаре и это все рабочие ,на протяжение всей улицы.
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§ лимон
Re: Лужи Костаная: улица Лермонтова после дождя
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 752
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 30.07.18 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может это уже не улица, а канал им.Лермонтова?
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§ Обликоморале
Re: Лужи Костаная: улица Лермонтова после дождя
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5686
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.18 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по комментариям, до модернизации общественного сознания еще далеко.
"Бог терпел и нам велел" (цы). 8-)
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§ Инквизитоp
Re: Лужи Костаная: улица Лермонтова после дождя
Инквизитоp


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Сообщений: 86
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 30.07.18 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня в последнее время появилось стойкое осознание того,что власти просто издеваются над нами и тихо смеются. Примеры:

1. Раскопать 5-6 улиц, чтобы проехать было по ним невозможно, но заниматься только одной. (раскопаны Павлова, Тарана, Лермонтова, Гагарина, рабочая, и еще некоторые мог запамятовать, но заниматься только тарана.

2.Сделать проезжей пр. Аль-Фараби, в чем абсолютно не было необходимости для простых жителей, не акиматовских (по крайней мере бывали транспортные коллапсы похуже, вспомнить пару лет назад перекрыли чехова, баймагамбетова и алтынсарина в центре).

3. А чтобы пешеходам было еще лучше, убрать брусчатку на том же Аль-фараби, оставить песок и столбики брусчатки, чтобы люди вообще не могли проходить по центру, но ни в коем случае новую класть не надо. Пусть люди насладятся хождением по песку, а через месяц другой можно будет и положить.

При чем если с первыми двумя можно за уши притянуть какие-то оправдания (на ум ничего не приходит), то в последнем случае это реальное издевательство над жителями
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§ dandiv
Re: Лужи Костаная: улица Лермонтова после дождя
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 627
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 30.07.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Инквизитоp:
Раскопать 5-6 улиц, чтобы проехать было по ним невозможно, но заниматься только одной. (раскопаны Павлова, Тарана, Лермонтова, Гагарина, рабочая, и еще некоторые мог запамятовать, но заниматься только тарана.

Да, Павлова - техники и рабочих не видать, по крайней мере работ не видно, Лермонтова та же ситуация, Гагарина потихоньку делают, Рабочая... не видел там работ или тоже расковыряли? Алтынсарина потихоньку делают, иногда даже по выходным ведут работы.
Цитата:
Инквизитоp:
Пусть люди насладятся хождением по песку, а через месяц другой можно будет и положить.

Это специально - пешеходы утрамбовывают песок ;-)
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