Инквизитоp Re: Лужи Костаная: улица Лермонтова после дождя #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 86

Регистрация: 18.09.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:41 У меня в последнее время появилось стойкое осознание того,что власти просто издеваются над нами и тихо смеются. Примеры:



1. Раскопать 5-6 улиц, чтобы проехать было по ним невозможно, но заниматься только одной. (раскопаны Павлова, Тарана, Лермонтова, Гагарина, рабочая, и еще некоторые мог запамятовать, но заниматься только тарана.



2.Сделать проезжей пр. Аль-Фараби, в чем абсолютно не было необходимости для простых жителей, не акиматовских (по крайней мере бывали транспортные коллапсы похуже, вспомнить пару лет назад перекрыли чехова, баймагамбетова и алтынсарина в центре).



3. А чтобы пешеходам было еще лучше, убрать брусчатку на том же Аль-фараби, оставить песок и столбики брусчатки, чтобы люди вообще не могли проходить по центру, но ни в коем случае новую класть не надо. Пусть люди насладятся хождением по песку, а через месяц другой можно будет и положить.



При чем если с первыми двумя можно за уши притянуть какие-то оправдания (на ум ничего не приходит), то в последнем случае это реальное издевательство над жителями