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≡ Хуан Лескано: «Куда ни приду — везде расспрашивают про Криштиану Роналду»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Хуан Лескано: «Куда ни приду — везде расспрашивают про Криштиану Роналду»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33283
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.07.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пополнивший не так давно состав костанайского «Тобола» 25-летний форвард из Аргентины Хуан Лескано дал любопытное интервью аргентинской спортивной газете Olé, в котором рассказал о первых впечатлениях от Казахстана.
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* 211
Re: Хуан Лескано: «Куда ни приду — везде расспрашивают про...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3410
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.07.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно..
Я бы на месте руководства клуба или еого то там еще, Рональду с Марату еще прихватил бы..
Тем более у Рональду сейчас налоговые проблемы..
Копейки жеж..
150 миллионов в год..
Зато как звучит - Рональдо из Тобола..
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* 211
Re: Хуан Лескано: «Куда ни приду — везде расспрашивают про...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3410
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.07.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Анжи же олигарху какому то, Керимову вроде..
За непомерные расстраты около миллиарда евро в год на глазах беднеющего народа, получил нагоняй от Путина, пришлось всех Рональду и прочих выкинуть..
У нас нет олигархов, но деньги еще в большем количестве водятся..
Чо нам стоит...
Народ у нас может себе Это позволить..
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§ Sniper
Хуан Лескано: «Куда ни приду — везде расспрашивают про Криштиану Роналду»
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 30.07.18 - 13:46
Комментарий удален модератором.
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