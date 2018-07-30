211 Re: Хуан Лескано: «Куда ни приду — везде расспрашивают про... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3410

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:10 Анжи же олигарху какому то, Керимову вроде..

За непомерные расстраты около миллиарда евро в год на глазах беднеющего народа, получил нагоняй от Путина, пришлось всех Рональду и прочих выкинуть..

У нас нет олигархов, но деньги еще в большем количестве водятся..

Чо нам стоит...

Народ у нас может себе Это позволить..