Алиса Подозреваемого в убийстве Дарьи Махортовой задержали в Костанае #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4269

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:43 Цитата: Трэвэл:



Смотря что я подразумеваю такое окончание и употребляю.

А в целом, по теме русского языка, очень радует, присутствие еще одного " наблюдателя и соблюдателя" языка (себя включаю в сию группу ).

Из " опыта работы" скажу - отдельным персонажам это нет смысла говорить. Это их жизнь - не стоит ломать жизнь людям

Но по своему первому пожеланию все еще надеюсь на коррекцию.)))