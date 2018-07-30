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§ NG.kz
Подозреваемого в убийстве Дарьи Махортовой задержали в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33283
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.07.18 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщают в полиции, вина подозреваемого доказывается совокупностью доказательств, в том числе назначенными экспертизами. В настоящее время подозреваемый арестован.
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§ Vital
Re: Подозреваемого в убийстве Дарьи Махортовой задержали в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5921
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.07.18 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну наконец то.
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§ лимон
Re: Подозреваемого в убийстве Дарьи Махортовой задержали в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 752
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 30.07.18 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
неужели поймали зверя
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§ Nastya_rud
Re: Подозреваемого в убийстве Дарьи Махортовой задержали в...
Nastya_rud


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 27.07.18
Отправлено: 30.07.18 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное, чтоб поймали именно того самого.....
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§ Обликоморале
Re: Подозреваемого в убийстве Дарьи Махортовой задержали в...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5686
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.07.18 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будем подождать.
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§ drakon
Re: Подозреваемого в убийстве Дарьи Махортовой задержали в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14209
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.07.18 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять-интересы следствия?...
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§ Алиса
Re: Подозреваемого в убийстве Дарьи Махортовой задержали в...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4269
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 30.07.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
18-летней девушки Д. Махартовой, Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31837?1532931594

уважаемые авторы, ну если уж ДВД исправилось на МахАртову, то и всем остальным стоило бы это сделать.
Не по теме, но ...
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§ Trueman4400
Re: Подозреваемого в убийстве Дарьи Махортовой задержали в...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 118
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 30.07.18 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon: Опять-интересы следствия?...

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31837?1532932009


УПК еще никто не отменял. В ближайшее время наверное, сообщать подробности.
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§ Трэвэл
Re: Подозреваемого в убийстве Дарьи Махортовой задержали в...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 45
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.07.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну если уж ДВД исправилось

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31837
только правильно исправиЛСЯ, департамент муж.род.
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§ Алиса
Подозреваемого в убийстве Дарьи Махортовой задержали в Костанае
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4269
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 30.07.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:

Смотря что я подразумеваю ;-) такое окончание и употребляю.
А в целом, по теме русского языка, очень радует, присутствие еще одного " наблюдателя и соблюдателя" языка (себя включаю в сию группу :lol: ).
Из " опыта работы" скажу - отдельным персонажам это нет смысла говорить. Это их жизнь ;-) - не стоит ломать жизнь людям :lol: :lol: :lol:
Но по своему первому пожеланию все еще надеюсь на коррекцию.)))
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