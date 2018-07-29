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§ NG.kz
Морис КИМ: Послесловие к чемпионату мира
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33274
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошедший в России чемпионат мира по футболу показал, что этот вид спорта развивается и пользуется огромной любовью миллионов людей на всех континентах. В Костанае тоже любят футбол. Но любят какой-то странною любовью...
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§ 211
Морис КИМ: Послесловие к чемпионату мира
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3396
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.07.18 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Горняк.
8 место при 10 командах.
Чемпионат кз 2017/2018.

Я говорю до того, как у них отобрали деньги на три команды.
Детскую, женскую и собственно мужскую..
И сказал что все хоккеисты разбежались..
Набрали тех, кто играет за 50 тысяч тенге в месяц минус проживание и питание..
Как он будет играть?
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§ Обликоморале
Морис КИМ: Послесловие к чемпионату мира
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5679
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.18 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Но клуб какого то 70ти тысячного городишки Рудного, до сих пор на передовых позициях в стране и с ним считаются..
Его боятся и Уважают.

Не смеши. Горняк выше середнячка никогда не поднимался. Не ап чем команда.
Цитата:
211:
Да если бы они получали как наши футболисты по 2 миллиона евро в месяц, то и команда по хоккею у нас была бы на мировом уровне!

Начался свист.
:lol: :lol: :lol:
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§ Убийца драконов
Re: Морис КИМ: Послесловие к чемпионату мира
Убийца драконов


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Сообщений: 129
Регистрация: 18.11.15
Отправлено: 29.07.18 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

ойййй, демагогию развел. Я тебя тыкаю носом в твои слова, а ты какие-то левые речи заводишь про зарплаты и прочее. Еще раз для тебя: Цитата:
211:
Футбол это сугубо европейская игра и нам незачем навешивать их ценности..

Значит хоккей и баскетбол не европейские игры, навязанные нам из-за океана?
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§ 211
Морис КИМ: Послесловие к чемпионату мира
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3396
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.07.18 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Убийца драконов:
Я тебя тыкаю

Ты тут для того чтобы не комментировать статьи, а тыкать?
Я тебя услышал..
Мое мнение насчет футбола никоим образом не изменилось.
Как была огромная яма в нашем бюджете, тем и останется..
Тут знаешь ли, тыки не помогут.
Тут нужно более серьезное понимание проблемы более масштабного характера..
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§ Убийца драконов
Морис КИМ: Послесловие к чемпионату мира
Убийца драконов


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Сообщений: 129
Регистрация: 18.11.15
Отправлено: 30.07.18 - 02:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Что и требовалось доказать. Не умеешь признавать ошибки, строишь из себя эксперта во всем, ни в чем толком не разбираясь. Тролль и демагог, одним словом.

[Исправлено: Убийца драконов, 30.07.2018 - 02:19]
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