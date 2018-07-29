211:

Но клуб какого то 70ти тысячного городишки Рудного, до сих пор на передовых позициях в стране и с ним считаются..

Его боятся и Уважают.

211:

Да если бы они получали как наши футболисты по 2 миллиона евро в месяц, то и команда по хоккею у нас была бы на мировом уровне!