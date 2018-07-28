Цитата: Victor Yang:

А ты себя на месте велосипедиста представь, которому понадобилось повернуть в сторону тротуара и пересечь дорогу? Ладно, если это один здравомыслящий, который спешится и перейдет тротуар. А если это группа подростков, которым всё нипочем - посбивают же пешеходов. Эти потоки пересекаться не должны - и всё.

То есть то, что по всему городу понатыкано пешеходных переходов и ежедневно куча народу от мала до велика рискуя жизнью пользуется этими переходами это нормально.Так же как и нормально то что в Кустанае нет велодорожек и велосипедисты участвуют в дорожном движении наравне с авто.

Но зато если велодорожка не дай бог пересечётся с тротуаром то будет трагедия.

Кстати когда у меня не было машины ,передвигался я исключительно на лисапеде и по городу и по ЗТБ,нет проблем с пересечениями ,по моему всё от водителя зависит,ну а дурачку хоть отдельный велотрек построй так он в другого велосипедиста въедет.