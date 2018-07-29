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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14206
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.07.18 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти два чем то недовольны...из форума адекватнчхъ :lol:

[color=#999999][Исправлено: drakon, 29.07.2018 - 23:50][/color]
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3396
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.07.18 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох и до прикалываешься с них ты..
Свою Деревеньку для себя создадут..
Что то со времен Соглашения очень близковосприимчивый в основном народ тут остался..
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14206
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.07.18 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзей мне- выбирают... :lol:
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3396
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.07.18 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Именно потому я не стараюсь сближаться ни с кем в интернете, сколько меня ни звали, даже встречал тут раньше еще, по сообществам, дарили что то друг другу и тд..
На свадьбы звали, в Сосновый бор наш..
Что интересно, мы там с одной в российской сообе критиковали тогда милицию, при встрече она мне сказала что ее сын крупный начальник в ее городе..
Она думала что я с ней общаться не стану из за этого..
Дружба в интернете это особая дружба..
Малейший промах, ты уже враг..
Малейшее другое мнение в озвучиваемых темах , и ты как бы не друг уже..
А потому не стараюсь сближаться ни с кем.
Чисто "рабочие" отношения, которые испортить невозможно..
Так порою проще..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3396
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.07.18 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя у нас дружили и дружат, например Дениска, Икар, пмкз наверно..
Как они то помню колодец выставляли..
Но это скорее исключение..
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§ Алиса
Моя Деревенька и её окрестности.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4264
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 30.07.18 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Друзей мне- выбирают...

референдум по этому поводу не планируют организовывать? :lol: :lol:
Цитата:
211:
Дружба в интернете это особая дружба..
Малейший промах, ты уже враг..
Малейшее другое мнение в озвучиваемых темах , и ты как бы не друг уже..
А потому не стараюсь сближаться ни с кем.
Чисто "рабочие" отношения, которые испортить невозможно..
Так порою проще..

Марик, мне по теме "дружба" очень нравится поговорка, но она малость переделана : "Друг познается в бИдэ".
В реальной жизни друзей по сути очень долго выбираешь/определяешь и то фокусы-сюрпризы разные могут выкинуться. И в итоге понимаешь, что таковых в реале 1-2 от силы!!! А интернет - тут столько "друзей" порой набирается, чот прям колхоз организовывать можно. Понятие "друг" в интернете так извращено, что куда ни плюнь - все "друзья" ))))
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3396
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.07.18 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
бираешь/определяешь и то фокусы-сюрпризы разные могут выкинуться. И в итоге понимаешь, что таковых в реале 1-2 от силы!!! А интернет - тут столько "друзей" порой набирается, чот прям колхоз организовывать можно. Понятие "друг" в интернете так извращено, что куда ни плюнь - все "друзья"

Вот это верно..
Помню как по первой в Майле, когда комп только взял, многие как будто соревновались, чтобы набить себе по больше друзей..
Сейчас в одноклассниках стараются, хотя какие они друзья, я их не видел лет по 30, и еще столько бы не видеть некоторых..
Потому в одноклассники не выхожу практически..
Так, знакомые по деревням, какие то однокашки по городу, те то в основном практически все в Германии и Израиле, ну не о чем просто говорить..
Нет порога соприкосновения что ли..
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