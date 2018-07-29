211 Моя Деревенька и её окрестности. #13009





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3396

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:49 Именно потому я не стараюсь сближаться ни с кем в интернете, сколько меня ни звали, даже встречал тут раньше еще, по сообществам, дарили что то друг другу и тд..

На свадьбы звали, в Сосновый бор наш..

Что интересно, мы там с одной в российской сообе критиковали тогда милицию, при встрече она мне сказала что ее сын крупный начальник в ее городе..

Она думала что я с ней общаться не стану из за этого..

Дружба в интернете это особая дружба..

Малейший промах, ты уже враг..

Малейшее другое мнение в озвучиваемых темах , и ты как бы не друг уже..

А потому не стараюсь сближаться ни с кем.

Чисто "рабочие" отношения, которые испортить невозможно..

Так порою проще..