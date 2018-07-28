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§ NG.kz
Подарок для писаной торбы – 2. Фоторепортаж
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33274
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будучи в Астане, я отправился на поиски подарка от костанайцев. Искать долго не пришлось, она легко угадывается по свежему виду, а начинается с отремонтированного центрального сквера на правом берегу.
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§ 211
Подарок для писаной торбы – 2. Фоторепортаж
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3396
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.07.18 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А тариф кусучий?
Велики смотрю и дистанцию наверно измеряют, и скорость и пульс..
Как у меня велотренажер..
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§ 211
Подарок для писаной торбы – 2. Фоторепортаж
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3396
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.07.18 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть бы хан шатыр сфотал, не пойму что это такое, да и какой то дельфинарий там самый большой в мире..
Мне то в этом году совсем не светит сгонять туда..
Спасибо бывшей, меня на благодетельский концерт Дариги потащила, уже сколько лет прошло..
Но мне Ацтана не понравилась..
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§ Добринцофф
Подарок для писаной торбы – 2. Фоторепортаж
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6129
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.07.18 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А ты себя на месте велосипедиста представь, которому понадобилось повернуть в сторону тротуара и пересечь дорогу? Ладно, если это один здравомыслящий, который спешится и перейдет тротуар. А если это группа подростков, которым всё нипочем - посбивают же пешеходов. Эти потоки пересекаться не должны - и всё.

То есть то, что по всему городу понатыкано пешеходных переходов и ежедневно куча народу от мала до велика рискуя жизнью пользуется этими переходами это нормально.Так же как и нормально то что в Кустанае нет велодорожек и велосипедисты участвуют в дорожном движении наравне с авто.
Но зато если велодорожка не дай бог пересечётся с тротуаром то будет трагедия.
Кстати когда у меня не было машины ,передвигался я исключительно на лисапеде и по городу и по ЗТБ,нет проблем с пересечениями ,по моему всё от водителя зависит,ну а дурачку хоть отдельный велотрек построй так он в другого велосипедиста въедет.
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