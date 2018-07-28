Цитата: Victor Yang:

Или там все фиалками какают?

фу, Витёк, как пошло... а еще очки одел, интеллигент несчастный



Цитата: Victor Yang:

Я всего лишь к тому что без "жертв" в виде деревьев - не обойтись.

ну и... не обойтись, значит не обойтись! У нас и без дорожки уже великая степь стала с припадочными лесорубами.



Цитата: Victor Yang:

Эти потоки пересекаться не должны - и всё.

но даже на тех фото, что я размещал тротуар пересекается с дорожкой... еще раз спешл фо ю:







что не так-то... балованный ты, Витёк....