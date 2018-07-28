Будучи в Астане, я отправился на поиски подарка от костанайцев. Искать долго не пришлось, она легко угадывается по свежему виду, а начинается с отремонтированного центрального сквера на правом берегу. Читать новость
yudjin: а в Астане, Алматы, Минске, Москве дураки дорожки проектируют
А по существу есть что сказать? Я всего лишь к тому что без "жертв" в виде деревьев - не обойтись. ты же наверняка не знаешь сколько срубили деревьев при постройке этих дорожек Цитата:
yudjin: в Астане, Алматы, Минске, Москве
Или там все фиалками какают? Цитата:
yudjin: ы считаешь, что можешь напугать хоть кого-то пересечением с ...тротуаром
А ты себя на месте велосипедиста представь, которому понадобилось повернуть в сторону тротуара и пересечь дорогу? Ладно, если это один здравомыслящий, который спешится и перейдет тротуар. А если это группа подростков, которым всё нипочем - посбивают же пешеходов. Эти потоки пересекаться не должны - и всё.
Кстати, в продолжении темы... В нескольких местах стоят велики на специальных парковках. Попытался узнать как можно взять на прокат.
Как я понял это делается с помощью специальной карточки... на схеме подробно описывается как на неё положить средства, но где эту самую карточку приобрести ни на одно пункте не было написано. Недоработка, однако...
Еще одной недоработкой в транспорте Астаны является оплата в автобусе. Точнее она порадовала и удивила одновременно. Теперь в автобусах оплата производится с помощью карточки и с прежнем тарифом 90 тенге. НО если вы приезжий и не в курсе такой системы, то по старинке оплата кондуктору, которые казалось бы должны исчезнуть, но куда их девать, составляет.... внимание... 180 тенге. Не хилая разница! Причем как и с картами оплаты за велики, карточки на проезд как-то не афишируются, не предлагаются и не известно где продаются... К примеру в Минске, возле многих остановок по прежнему стоят киоски типа СОЮЗПЕЧАТЬ, где и продают талоны, абонементы, карточки на все виды минского транспорта. В Астане же киоски преимущественно в парке и с различной жратвой... читать - это не для столицы видимо...
Да и несколько раз на остановках встретил табло с временем ожидания автобуса... такие видел в Минске еще 4 года назад... правда в Астане не сверял точность работы.
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