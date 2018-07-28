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§ NG.kz
Подарок для писаной торбы – 2. Фоторепортаж
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33274
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будучи в Астане, я отправился на поиски подарка от костанайцев. Искать долго не пришлось, она легко угадывается по свежему виду, а начинается с отремонтированного центрального сквера на правом берегу.
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§ Victor Yang
Подарок для писаной торбы – 2. Фоторепортаж
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10807
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.07.18 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
а в Астане, Алматы, Минске, Москве дураки дорожки проектируют

А по существу есть что сказать? Я всего лишь к тому что без "жертв" в виде деревьев - не обойтись. ты же наверняка не знаешь сколько срубили деревьев при постройке этих дорожек
Цитата:
yudjin:
в Астане, Алматы, Минске, Москве

Или там все фиалками какают?
Цитата:
yudjin: ы считаешь, что можешь напугать хоть кого-то пересечением с ...тротуаром
А ты себя на месте велосипедиста представь, которому понадобилось повернуть в сторону тротуара и пересечь дорогу? Ладно, если это один здравомыслящий, который спешится и перейдет тротуар. А если это группа подростков, которым всё нипочем - посбивают же пешеходов. Эти потоки пересекаться не должны - и всё.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35103&viewmode=flat&sortorder=0&start=0

[Исправлено: Victor Yang, 28.07.2018 - 18:50]
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§ yudjin
Re: Подарок для писаной торбы – 2. Фоторепортаж
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5452
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.07.18 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Или там все фиалками какают?

фу, Витёк, как пошло... а еще очки одел, интеллигент несчастный ;-)

Цитата:
Victor Yang:
Я всего лишь к тому что без "жертв" в виде деревьев - не обойтись.

ну и... не обойтись, значит не обойтись! У нас и без дорожки уже великая степь стала с припадочными лесорубами.

Цитата:
Victor Yang:
Эти потоки пересекаться не должны - и всё.

но даже на тех фото, что я размещал тротуар пересекается с дорожкой... еще раз спешл фо ю:



что не так-то... балованный ты, Витёк....
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§ yudjin
Подарок для писаной торбы – 2. Фоторепортаж
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5452
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.07.18 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, в продолжении темы...
В нескольких местах стоят велики на специальных парковках. Попытался узнать как можно взять на прокат.






Как я понял это делается с помощью специальной карточки...
на схеме подробно описывается как на неё положить средства, но где эту самую карточку приобрести ни на одно пункте не было написано. Недоработка, однако...

[Исправлено: yudjin, 29.07.2018 - 23:44]
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§ yudjin
Подарок для писаной торбы – 2. Фоторепортаж
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5452
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.07.18 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще одной недоработкой в транспорте Астаны является оплата в автобусе. Точнее она порадовала и удивила одновременно. Теперь в автобусах оплата производится с помощью карточки и с прежнем тарифом 90 тенге. НО если вы приезжий и не в курсе такой системы, то по старинке оплата кондуктору, которые казалось бы должны исчезнуть, но куда их девать, составляет.... внимание... 180 тенге. Не хилая разница!
Причем как и с картами оплаты за велики, карточки на проезд как-то не афишируются, не предлагаются и не известно где продаются... К примеру в Минске, возле многих остановок по прежнему стоят киоски типа СОЮЗПЕЧАТЬ, где и продают талоны, абонементы, карточки на все виды минского транспорта. В Астане же киоски преимущественно в парке и с различной жратвой... читать - это не для столицы видимо...

Да и несколько раз на остановках встретил табло с временем ожидания автобуса... такие видел в Минске еще 4 года назад... правда в Астане не сверял точность работы.
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* drakon
Подарок для писаной торбы – 2. Фоторепортаж
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14204
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.07.18 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А высокая кухня сколько за стакан?... :lol:
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