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§ NG.kz
Полное лунное затмение и Великое противостояние Марса - как все это наблюдали в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33274
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.18 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ночь с 27 на 28 июля совпали сразу два астрономических события. Они редкие и по отдельности, но их совокупность оказалось столь уникальной, что в последний раз подобное могли видеть... кроманьонцы 25 000 лет назад.
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* drakon
Re: Полное лунное затмение и Великое противостояние Марса - как...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14204
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.07.18 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я не видел... :lol:
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