211 Морис КИМ: Послесловие к чемпионату мира #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3382

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:41 Цитата: alex_60:

Горняк.

8 место при 10 командах.

Чемпионат кз 2017/2018.

Я говорю до того, как у них отобрали деньги на три команды.

Детскую, женскую и собственно мужскую..

И сказал что все хоккеисты разбежались..

Набрали тех, кто играет за 50 тысяч тенге в месяц минус проживание и питание..

Как он будет играть?