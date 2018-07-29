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§ NG.kz
Морис КИМ: Послесловие к чемпионату мира
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33274
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошедший в России чемпионат мира по футболу показал, что этот вид спорта развивается и пользуется огромной любовью миллионов людей на всех континентах. В Костанае тоже любят футбол. Но любят какой-то странною любовью...
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§ 211
Морис КИМ: Послесловие к чемпионату мира
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3382
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.07.18 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Горняк.
8 место при 10 командах.
Чемпионат кз 2017/2018.

Я говорю до того, как у них отобрали деньги на три команды.
Детскую, женскую и собственно мужскую..
И сказал что все хоккеисты разбежались..
Набрали тех, кто играет за 50 тысяч тенге в месяц минус проживание и питание..
Как он будет играть?
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