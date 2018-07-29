211 Морис КИМ: Послесловие к чемпионату мира #12





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3382

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:28 Цитата: Убийца драконов:

действительно. И мы в них сильны, ага.

Ты не знаю.

Но клуб какого то 70ти тысячного городишки Рудного, до сих пор на передовых позициях в стране и с ним считаются..

Его боятся и Уважают.

При всем при том, что хоккеисты получают гроши, это до ста тысяч тенге в месяц и спят для экономии в 6ти местных комнатах в общежитиях..

Кто с женами, например у меня жили, по 60 тысяч со своей зп отстегивают..

Это максимум.

А так по 50, потому без жен и детей живут..

Да если бы они получали как наши футболисты по 2 миллиона евро в месяц, то и команда по хоккею у нас была бы на мировом уровне!

А то ведь юабло у них отобрали, у сборной женской и детской к тому же, спонсорских денег, на... развитие ФК Тобол..

Было то 300 миллионов тенге на все три несчастные команды..

Теперь сколько?

В год разумеется?

И на футбол посмотри, по 6 миллиардов в год это минимум плюс сопутствующий 10ти миллиардный бизнес..