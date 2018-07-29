Цитата: ранее появилась информация о том, что согласно новым поправкам в законодательство о пенсионном обеспечении казахстанцы должны отдавать 10 процентов от дохода в ЕНПФ при продаже личного имущества, такого как квартира или машина. Позже юрист Сергей Уткин объяснил это обыкновенной ошибкой, которая вскоре будет устранена.

Цитата: 211:

А вроде такие умные там сидят..

Делают ошипки..

Согласна, Марик. Это у них видимо новая технология работы: сначала напишут - примут, в СМИ спустят, а потом начинают вчитываться - ЧТО написали, как сформулировали. И не факт что разберутся. А народ сиди и гадай - что хотели, кому выполнять, кому что будет, кому не будет и т.д. А ведь немалую з/п получают за свои творения, о соцпакете вообще помолчу.