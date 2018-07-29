/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пенсионные отчисления уплачиваются с дохода, а не от продажи личного имущества - Минтруда		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Пенсионные отчисления уплачиваются с дохода, а не от продажи личного имущества - Минтруда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33273
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.18 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее появилась информация о том, что согласно новым поправкам в законодательство о пенсионном обеспечении казахстанцы должны отдавать 10 процентов от дохода в ЕНПФ при продаже личного имущества, такого как квартира или машина.

Читать новость

§ bgb
Re: Пенсионные отчисления уплачиваются с дохода, а не от продажи...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3908
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 29.07.18 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
эх, сорвалось... :-(
Профайл

§ 211
Re: Пенсионные отчисления уплачиваются с дохода, а не от продажи...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3372
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.07.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вроде такие умные там сидят..
Делают ошипки..
Разогнать нужно там всех за такие детские ошипки..
Профайл

§ Алиса
Re: Пенсионные отчисления уплачиваются с дохода, а не от продажи...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4263
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 29.07.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ранее появилась информация о том, что согласно новым поправкам в законодательство о пенсионном обеспечении казахстанцы должны отдавать 10 процентов от дохода в ЕНПФ при продаже личного имущества, такого как квартира или машина. Позже юрист Сергей Уткин объяснил это обыкновенной ошибкой, которая вскоре будет устранена.

Цитата:
211:
А вроде такие умные там сидят..
Делают ошипки..

Согласна, Марик. Это у них видимо новая технология работы: сначала напишут - примут, в СМИ спустят, а потом начинают вчитываться - ЧТО написали, как сформулировали. И не факт что разберутся. А народ сиди и гадай - что хотели, кому выполнять, кому что будет, кому не будет и т.д. А ведь немалую з/п получают за свои творения, о соцпакете вообще помолчу.
Профайл

§ bgb
Пенсионные отчисления уплачиваются с дохода, а не от продажи личного имущества - Минтруда
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3908
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 29.07.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
можно было пойти дальше: пришел в магаз за хлебом - у лотка заключи договор, и магаз сразу пополняет пф.
поймали на взятке - юристы пф сразу определяют размер нанесенного ущерба из-за недоплаты)))
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: DrDjekel, alex_60, Vital

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 131
Пользователей: 3
Всего: 134

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх