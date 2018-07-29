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§ NG.kz
Морис КИМ: Послесловие к чемпионату мира
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33273
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошедший в России чемпионат мира по футболу показал, что этот вид спорта развивается и пользуется огромной любовью миллионов людей на всех континентах. В Костанае тоже любят футбол. Но любят какой-то странною любовью...
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§ Vradon
Re: Морис КИМ: Послесловие к чемпионату мира
Vradon


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Сообщений: 86
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 29.07.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как же тот факт, что Тобол держит детскую и юношескую сборные? Это ли не популяризация футбола?
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§ Vradon
Re: Морис КИМ: Послесловие к чемпионату мира
Vradon


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Сообщений: 86
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 29.07.18 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во дворах старых и новых есть футбольные поля. Некоторые даже с газонами. Я вон под окнами до темна слышу, как играют мальчишки. А одна команда для нашего небольшого города - это очень даже хорошо.
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§ pensioner
Re: Морис КИМ: Послесловие к чемпионату мира
pensioner


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Сообщений: 47
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 29.07.18 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Кустанае было два стадиона - Химик (р-н 538 школы) и Динамо (р-н кинотеатра 40 лет Казахстана) Их и стадионами назвать было нельзя. Если на Химике еще была трава , то на Динамо утрамбованный земляной грунт. Стадион Трудовые резервы появился в конце пятидесятых годов, который привели в более надлежащий вид при акиме области Шукееве. Лукавит господин Ким , что были футбольные поля при каждом предприятии.
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§ Козлов я
Re: Морис КИМ: Послесловие к чемпионату мира
Козлов я


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Сообщений: 201
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 29.07.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
и два футбольных поля, которые соответствуют правилам соревнований. Одно из них находится на центральном стадионе, а другое - в школе милиции

Вот насчет школы милиции- я сомневаюсь. Лет 10 тому назад на этом поле провели (под давлением) ЧРК по регби. Вы представляете,каким стало поле после этого? До сих пор не очухалось. Так что можете его списать.
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* drakon
Морис КИМ: Послесловие к чемпионату мира
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14198
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.07.18 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да были футбольняе поля в каждой деревне.
У нас в новоильиновке было 3 команды и все
Учавствовали в чемпионате района... :lol:
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§ Алиса
Морис КИМ: Послесловие к чемпионату мира
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4263
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 29.07.18 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и у нас во дворе было поле. Летом - футбол, иные игры, зимой корт ставили - в хоккей играли, на коньках катались. А в 90-х начали автостоянку делать. На сегодня полдвора - место, отведенное для игр детей сплошь "покрыты" авто.
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§ bgb
Re: Морис КИМ: Послесловие к чемпионату мира
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3908
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 29.07.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с автором согласен!
были секции футбола.
в школах играли между классами, потом сборная одних классов против других (на класс старше или младше), затем между школами...
в каждом дворе было поле, но, конечно не полноценное, а приспособленное.
Цитата:
Vradon

какая это популяризация, если нет состязаний между районами и городами с последующим отбором?
это мини-поля для мини-футбола или футзала.
Цитата:
pensioner

вы пишете о стадионах, а мы - о футбольных полях.
предприятия играли между собой. у жд был стадион в районе маленького аэропорта и команда "локомотив".
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* alex_60
Морис КИМ: Послесловие к чемпионату мира
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 925
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.07.18 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pensioner:
что были футбольные поля при каждом предприятии.


На дизельном была поляна.
В Мичурино было два поля, одно
С трибунами. Подноценные по размеру поля.
Но на них же бегать надо.
А в этих коробках внутри кварталов.
Минифутбол так назовем.
У нас во дворе есть. С покрытием.
Зимой заливают лед под хоккей.
Желание если есть. Всегда найдешь
Где мячик попинать.
Но сейчас приоритеты другие.
В этом суть.

[Исправлено: alex_60, 29.07.2018 - 16:45]
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§ Vital
Морис КИМ: Послесловие к чемпионату мира
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5920
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.07.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня рядом и поле есть и спортзал. Мой уже второй год ходит. " закалебал " меня . То бутцы привезу, то сороконожки . Ушатывает махом. Щас заказал трико joma.Типа пол команды уже в них бегают. Тоже хочет. Он сам в инете нашел спортмагаз в московии за 500 р. У нас говорит такие по 5000т. Придется привезти. Кстати весной 3- е место взял. Правда всего три команды были его возраста:)))) ну зато на стене медаль и грамота висит. 

[Исправлено: Vital, 29.07.2018 - 16:09]
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