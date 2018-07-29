Обликоморале Антифлуд для адекватныхъ. #245





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5676

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:17 Цитата: drakon:



Ога, издевательство над животными.

Зато над людьми можна.

Сначала устроили хаос на ближнем востоке и африке, тепереча мигрантов не пушаете и высылаете.

Не к тебе лично претензия. А к законотворцам и правительствам.

А есчо как детей за мелкие погрешности у родителей забираете, это ваще что то.