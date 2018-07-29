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§ NG.kz
Сотрудники ДЧС спасли парня, тонувшего в Гагаринском водовороте в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33273
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.18 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Житель Костаная 1987 г. р. купался в районе Гагаринской плотины в субботу, 28 июля. Около 16.30 решил поплавать на баллоне, в 17.05 попал в водоворот и не смог самостоятельно из него выбраться.
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§ Vital
Re: Сотрудники ДЧС спасли парня, тонувшего в Гагаринском...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5920
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.07.18 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда людям 150 раз говорят что там очень опасно. Что люди тонут на этой платине а они все равно прут. В таком случаи спасателям нужно перестать туда выезжать и отдать природе делать свой естественный отбор.
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§ amduscias
Re: Сотрудники ДЧС спасли парня, тонувшего в Гагаринском...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6272
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 29.07.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
отдать природе делать свой естественный отбор.

Нет, спасать надо. Но и естественному отбору не надо мешать. Спасенных кастрировать, чтобы не могли тиражировать свою ущербную генетическую программу и награждать премией Дарвина. Заслужил - получи. Сколько говорят, что нельзя купаться на Гагаринской плотине, всё равно лезут подальше от берега. Дебилы что ли?
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§ Обликоморале
Сотрудники ДЧС спасли парня, тонувшего в Гагаринском водовороте в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5676
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
Спасенных кастрировать

:-o
А как быть с девушками?)) :lol:
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§ Обликоморале
Сотрудники ДЧС спасли парня, тонувшего в Гагаринском водовороте в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5676
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.18 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
В таком случаи спасателям нужно перестать туда выезжать и отдать природе делать свой естественный отбор.

Идея хорошая, но супротив закона.
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§ amduscias
Re: Сотрудники ДЧС спасли парня, тонувшего в Гагаринском...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6272
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 29.07.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А как быть с девушками?))

Стерилизация = кастрация. Какие барьеры? Особенно, если они поддатые и топят парня, пытающегося их спасти. Тпэшкам не фиг размножаться.
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§ Валентин
Re: Сотрудники ДЧС спасли парня, тонувшего в Гагаринском...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7418
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 29.07.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Папа, а курить вредно?
- Да, сынок, очень вредно.
- А ты, папа, куришь?
- Ну да, курю.
- Папа, ты дурак?
- ...?!

Д, Б. (с) С.Лавров.
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§ 211
Сотрудники ДЧС спасли парня, тонувшего в Гагаринском водовороте в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3372
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.07.18 - 13:32
Комментарий удален модератором.
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§ Артем Марусич
Re: Сотрудники ДЧС спасли парня, тонувшего в Гагаринском...
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 41
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 29.07.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как вариант - перерыть берег. Камня с острыми краями завезти засыпать.
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§ Артем Марусич
Re: Сотрудники ДЧС спасли парня, тонувшего в Гагаринском...
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 41
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 29.07.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Навоза немного у пляжа выгрузить.
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§ Vradon
Re: Сотрудники ДЧС спасли парня, тонувшего в Гагаринском...
Vradon


(Пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 29.07.18 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну чтттща тупость? 100 раз было сказано что там опасно и хоть в лоб хоть по лбу
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§ Обликоморале
Сотрудники ДЧС спасли парня, тонувшего в Гагаринском водовороте в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5676
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.18 - 15:29
Комментарий удален модератором.
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§ Алиса
Re: Сотрудники ДЧС спасли парня, тонувшего в Гагаринском...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4263
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 29.07.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как вариант - привлекать - без "прощаем на первый раз"... Штрафы ощутимые делать ...
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