bgb Re: Морис КИМ: Послесловие к чемпионату мира #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3908

Регистрация: 23.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:36 с автором согласен!

были секции футбола.

в школах играли между классами, потом сборная одних классов против других (на класс старше или младше), затем между школами...

в каждом дворе было поле, но, конечно не полноценное, а приспособленное.

Цитата: Vradon

какая это популяризация, если нет состязаний между районами и городами с последующим отбором?

это мини-поля для мини-футбола или футзала.

Цитата: pensioner

вы пишете о стадионах, а мы - о футбольных полях.

предприятия играли между собой. у жд был стадион в районе маленького аэропорта и команда "локомотив".