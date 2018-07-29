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§ NG.kz
Сотрудники ДЧС спасли парня, тонувшего в Гагаринском водовороте в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33271
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.18 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Житель Костаная 1987 г. р. купался в районе Гагаринской плотины в субботу, 28 июля. Около 16.30 решил поплавать на баллоне, в 17.05 попал в водоворот и не смог самостоятельно из него выбраться.
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§ Vital
Re: Сотрудники ДЧС спасли парня, тонувшего в Гагаринском...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5919
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.07.18 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда людям 150 раз говорят что там очень опасно. Что люди тонут на этой платине а они все равно прут. В таком случаи спасателям нужно перестать туда выезжать и отдать природе делать свой естественный отбор.
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§ amduscias
Re: Сотрудники ДЧС спасли парня, тонувшего в Гагаринском...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6272
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 29.07.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
отдать природе делать свой естественный отбор.

Нет, спасать надо. Но и естественному отбору не надо мешать. Спасенных кастрировать, чтобы не могли тиражировать свою ущербную генетическую программу и награждать премией Дарвина. Заслужил - получи. Сколько говорят, что нельзя купаться на Гагаринской плотине, всё равно лезут подальше от берега. Дебилы что ли?
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§ Обликоморале
Сотрудники ДЧС спасли парня, тонувшего в Гагаринском водовороте в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5674
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
Спасенных кастрировать

:-o
А как быть с девушками?)) :lol:
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§ Обликоморале
Сотрудники ДЧС спасли парня, тонувшего в Гагаринском водовороте в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5674
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.18 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
В таком случаи спасателям нужно перестать туда выезжать и отдать природе делать свой естественный отбор.

Идея хорошая, но супротив закона.
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§ amduscias
Re: Сотрудники ДЧС спасли парня, тонувшего в Гагаринском...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6272
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 29.07.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А как быть с девушками?))

Стерилизация = кастрация. Какие барьеры? Особенно, если они поддатые и топят парня, пытающегося их спасти. Тпэшкам не фиг размножаться.
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