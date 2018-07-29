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Куратор темы: Обликоморале
§ drakon
Антифлуд для адекватныхъ.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14192
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.07.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас нужно сразу рыбу, пойман нужно убивать.
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5674
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Не, только плавники и хвоста...мы же не в Германии. :lol:
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5674
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
пойман нужно убивать.

Я вкурсахъ, гуманисты млин))
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§ drakon
Антифлуд для адекватныхъ.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14192
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.07.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Издевательство-над животными - называется.
Хвосты и плавники у сушкой воблы- отрывок чай. .. :lol:
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5674
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ога, издевательство над животными.
Зато над людьми можна.
Сначала устроили хаос на ближнем востоке и африке, тепереча мигрантов не пушаете и высылаете.
Не к тебе лично претензия. :-) А к законотворцам и правительствам.
А есчо как детей за мелкие погрешности у родителей забираете, это ваще что то.
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 924
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.07.18 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Хвосты и плавники у сушкой воблы- отрывок чай. ..


Это на каком языке?
На олбанском похоже.
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Страница 17 из 17«1...151617
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