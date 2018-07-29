amduscias Re: Сотрудники ДЧС спасли парня, тонувшего в Гагаринском... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6272

Регистрация: 17.04.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:06 Цитата: Vital:

отдать природе делать свой естественный отбор.

Нет, спасать надо. Но и естественному отбору не надо мешать. Спасенных кастрировать, чтобы не могли тиражировать свою ущербную генетическую программу и награждать премией Дарвина. Заслужил - получи. Сколько говорят, что нельзя купаться на Гагаринской плотине, всё равно лезут подальше от берега. Дебилы что ли?