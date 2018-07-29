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§ NG.kz
Юрист высказался о процентах с продажи квартир и машин в ЕНПФ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33271
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.18 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юрист Сергей Уткин разъяснил новые поправки в законодательство о пенсионном обеспечении, согласно которым казахстанцы должны отдавать 10 процентов от дохода в ЕНПФ при продаже личного имущества, такого как квартира или машина.
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§ Vital
Юрист высказался о процентах с продажи квартир и машин в ЕНПФ
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5919
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.07.18 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В таком случаи законописцы не чем не отличаются от меня. Получается не нужно заканчивать разные юридические универы. Взял да написал от фонаря новый закон. А дальше другие его буду год исправлять, мусолить, дополнять, модерировать и т.д.

[Исправлено: Vital, 29.07.2018 - 09:42]
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§ Обликоморале
Re: Юрист высказался о процентах с продажи квартир и машин в...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5674
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.07.18 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
В таком случаи законописцы не чем не отличаются от меня.

Ну судя по некоторым законам, иной раз и хуже. :lol:
Грамотеи (цы)
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