Vital Юрист высказался о процентах с продажи квартир и машин в ЕНПФ #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5919

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:39 В таком случаи законописцы не чем не отличаются от меня. Получается не нужно заканчивать разные юридические универы. Взял да написал от фонаря новый закон. А дальше другие его буду год исправлять, мусолить, дополнять, модерировать и т.д.



[Исправлено: Vital, 29.07.2018 - 09:42]