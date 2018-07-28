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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Дело не в министре
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33268
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.18 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Убийство Дениса Тена всколыхнуло общественность. Посыпались требования отставки министра внутренних дел и начальника ДВД Алматы. В Казахстане калечат, убивают, насилуют и грабят десятки граждан ежедневно. Где глас общества?
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* Артем Марусич
Re: Николай ВОРОНИН: Дело не в министре
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 38
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 28.07.18 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разрешить нашим судам убивать. Интересная идея. И это в стране где следователи фальсифицируют доказательства, а признательные показания получают под пытками.

Да и положить голову на плаху, утверждая что судьи в Казахстане не допускают ошибок - так себе идея. И это все для того, что бы не тратить деньги на помои для сотни с лишним пожизненно осужденных?

Слишком много невинных умрет за мизерные деньги.

P.S. Как в одном посте можно критиковать судопроизводство, и одновременно доверять ему жизни?
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§ 211
Re: Николай ВОРОНИН: Дело не в министре
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3369
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.07.18 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Расплодившиеся правозащитники и их организации (многие финансируются из-за рубежа) не помогают полиции защищать права граждан от преступников - нет, полиция пусть сама. Правозащитники разворачивают общественное мнение - сочувствовать преступникам, смягчать их участь. Если хулиган избивает девушку, правозащитники молчат. Но если полицейский при задержании сломает преступнику нос, уж тут-то злодею-полицейскому несдобровать.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31813


Да уш..
Снежана Ким интересно что бы ответила, и главное о своем финансировании?
Ну или Кучуков допустим, Семенова?
На Мангыстау кто то рабочих защищал, на С женщина, забыл как ее..
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§ 211
Николай ВОРОНИН: Дело не в министре
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3369
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.07.18 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
это в стране где следователи фальсифицируют доказательства, а признательные показания получают под пытками.

Удивлен премного..
А как же журналисткая солидарность?
А так согласен, сказано именно по журналистки..
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* Артем Марусич
Re: Николай ВОРОНИН: Дело не в министре
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 38
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 29.07.18 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мнение на мнение, вполне себе практикуемый формат. Тем более если мнение столь радикально. Радикальнее и быть не может.

ИМХО, пока в законе есть "судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, руководствуясь при этом законом и совестью" - вводить смертную казнь, все равно что убивать невиновных.
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