Артем Марусич Re: Николай ВОРОНИН: Дело не в министре #15





(Журналисты) Сообщений: 38

Регистрация: 27.04.18 (Журналисты) Отправлено: - 23:44 Разрешить нашим судам убивать. Интересная идея. И это в стране где следователи фальсифицируют доказательства, а признательные показания получают под пытками.



Да и положить голову на плаху, утверждая что судьи в Казахстане не допускают ошибок - так себе идея. И это все для того, что бы не тратить деньги на помои для сотни с лишним пожизненно осужденных?



Слишком много невинных умрет за мизерные деньги.



P.S. Как в одном посте можно критиковать судопроизводство, и одновременно доверять ему жизни?