211 Re: Вдоль "тарелочки" насыпают горы мусора в Костанае #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3369

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:56 Не покупал бы ты там квартиру Марат, то и Тарелочка была бы чиста..

Но ты же сам хочешь жить в этом районе и именно ты и способствуешь этому лично сам..

Ради тебя все делается..

Не знал что ли каким способом?

Тут все просто, собери многочисленных жителей того района, и вместе очистите это озеро..

Парой дней можно пожертвовать ради благого дела..

Поставьте знаки и не пущайте трактора или людей с мусором..

В чем проблема?