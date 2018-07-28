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§ NG.kz
Казахстанцев обязали отдавать деньги с продажи квартир, машин в ЕНПФ
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33268
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.18 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно новой редакции части 1 пункта 4 статьи 25 закона, начиная с 14 июля 2018 года физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, обязаны уплачивать пенсионные взносы в Единый накопительный пенсионный фонд.
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§ 211
Re: Казахстанцев обязали отдавать деньги с продажи квартир,...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3366
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пенсионный фонд потихоньку накрывается..
Кстати, если я продам машину без навара, то платить не должен?
Профайл

§ Гога
Казахстанцев обязали отдавать деньги с продажи квартир, машин в ЕНПФ
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.07.18 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не должен , успокойся . И квартиру продашь - ничего платить не надо .
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§ 211
Казахстанцев обязали отдавать деньги с продажи квартир, машин в ЕНПФ
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3366
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
квартиру продашь - ничего платить не надо .

В статье по моему о другом говорят..
Профайл
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