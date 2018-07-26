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Страница 879 из 879«1...877878879
§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3366
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.07.18 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
сторонник! зови меня!!!

Тут если случится чудо, то обязательно..
Нет, так и дальше сидеть буду..
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§ Sniper
Флуд и оффтопик (часть 3)
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.07.18 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Да, к тому готов, но мне ничего не надо уже..
Я ей сразу сказал, будет ребенок если и случись что, забирай все себе и ему..
Потому расписываюсь, вдруг что то до этого со мной случится, так хоть будет все официально и он не останется без штанов, как когда то я..
Единственное это одну хату в Костанае нужно отписать тем кто меня воспитал, чтобы моя потом и ее не отхватила по инерции..
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§ Sniper
Флуд и оффтопик (часть 3)
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.07.18 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господин хороший 221. Кому нужны подробности твоей семейной жизни? Кому нужны подробности, чем ты набиваешь свое брюхо? Кого интересует, когда и как проломили черепушку твоего братца? :oops: :-P :-x
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3366
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.07.18 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:

Читаешь то зачем?
Значит интересно?
Или тебе соврать опять не даю?
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3366
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.07.18 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вообще когда твой друх, спасибо ему за это, постоянно тут жалел тебя и постоянно ныл, мол кого он потерял ту, словно ты не участник форума а его Мученник, признаюсь, и мне было как то жалко тебя..
Былой раз твой друх заставлял меня даже всплакнуть, вытирая мужские слезы, и все о тебе родимом..
Так какого чъерта ты вылез опять сюда?
Предлагаешь и дальше жалеть тебя и смотреть как на обиженного Судьбой?
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3366
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.07.18 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегдня поймал себя на мысли, что вот это от батарей оставшееся пойдет для защиты от солнца..
Понаклеил скотчем на окна на солнечную сторону, и хорошо стало то..
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§ Sniper
Флуд и оффтопик (часть 3)
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.07.18 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Кому нужны подробности твоей семейной жизни? Кому нужны подробности, чем ты набиваешь свое брюхо? Кого интересует, когда и как проломили черепушку твоего братца?
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§ Sniper
Флуд и оффтопик (часть 3)
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.07.18 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос серьезный, чем ты думаешь. Предлагаю редакции НГ ввести понятие СПАМ. И безжалостно изгонять из рядов форумчан всяких кухонных любителей сплетен и слухов. :-o :oops: :-P :-x
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3366
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.07.18 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то моя тема о ремонте не вскрывается..
Вентилятор..



На плечо взял и сломался он..
И клеил и скотчем заделывал, жаба давит ведь..
А сейчас ни с того ни с сего туда канашку засунул, которая валялась..
И пашет ведь..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3366
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
безжалостно изгонять из рядов форумчан всяких кухонных любителей сплетен и слухов.

А напомни, кого за это выкинули примерно год назад?
Тебе именно это не дает покоя?
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3366
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жарища..
Время куп куп..
33 градуса..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3366
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пляж дикий и не оборудован, но удобен и не глубок..
Всю реку можно практически перейти..



[Исправлено: 211, 28.07.2018 - 19:25]
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