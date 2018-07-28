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§ NG.kz
Подарок для писаной торбы – 2. Фоторепортаж
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33268
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будучи в Астане, я отправился на поиски подарка от костанайцев. Искать долго не пришлось, она легко угадывается по свежему виду, а начинается с отремонтированного центрального сквера на правом берегу.
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§ Victor Yang
Подарок для писаной торбы – 2. Фоторепортаж
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10807
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.07.18 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
а в Астане, Алматы, Минске, Москве дураки дорожки проектируют

А по существу есть что сказать? Я всего лишь к тому что без "жертв" в виде деревьев - не обойтись. ты же наверняка не знаешь сколько срубили деревьев при постройке этих дорожек
Цитата:
yudjin:
в Астане, Алматы, Минске, Москве

Или там все фиалками какают?
Цитата:
yudjin: ы считаешь, что можешь напугать хоть кого-то пересечением с ...тротуаром
А ты себя на месте велосипедиста представь, которому понадобилось повернуть в сторону тротуара и пересечь дорогу? Ладно, если это один здравомыслящий, который спешится и перейдет тротуар. А если это группа подростков, которым всё нипочем - посбивают же пешеходов. Эти потоки пересекаться не должны - и всё.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35103&viewmode=flat&sortorder=0&start=0

[Исправлено: Victor Yang, 28.07.2018 - 18:50]
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