Цитата: yudjin:

а в Астане, Алматы, Минске, Москве дураки дорожки проектируют

А по существу есть что сказать? Я всего лишь к тому что без "жертв" в виде деревьев - не обойтись. ты же наверняка не знаешь сколько срубили деревьев при постройке этих дорожек

Цитата: yudjin:

в Астане, Алматы, Минске, Москве

Или там все фиалками какают?

Цитата: yudjin: ы считаешь, что можешь напугать хоть кого-то пересечением с ...тротуаром А ты себя на месте велосипедиста представь, которому понадобилось повернуть в сторону тротуара и пересечь дорогу? Ладно, если это один здравомыслящий, который спешится и перейдет тротуар. А если это группа подростков, которым всё нипочем - посбивают же пешеходов. Эти потоки пересекаться не должны - и всё.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35103&viewmode=flat&sortorder=0&start=0



[Исправлено: Victor Yang, 28.07.2018 - 18:50]