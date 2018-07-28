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§ NG.kz
Подарок для писаной торбы – 2. Фоторепортаж
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33267
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будучи в Астане, я отправился на поиски подарка от костанайцев. Искать долго не пришлось, она легко угадывается по свежему виду, а начинается с отремонтированного центрального сквера на правом берегу.
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§ Victor Yang
Re: Подарок для писаной торбы – 2. Фоторепортаж
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10806
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.07.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В прошлом году аким области говорил, что надо на 2018 год заложить в бюджете средства на проектирование и строительство велодорожек по улицам города. Пока слова словами и остаются? Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31824

Боюсь, что если станут делать велодорожки параллельно транспортным магистралям города, то появится ещё одна статья автора, потому как без вырубки деревьев это будет сделать невозможно. Разве что только на Аль-Фараби, где только пешеходная часть улицы.
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* yudjin
Подарок для писаной торбы – 2. Фоторепортаж
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5448
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 28.07.18 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
то появится ещё одна статья автора, потому как без вырубки деревьев это будет сделать невозможно

а если думать не ж..ой...как у нас часто бывает, а головой?
а если делать ради реальной пользы, блага и любви к городу, а не для освоения, наживы и галочки в рамках рухнамы?
а если привлекать специалистов, а не того кто мутным тендер-шмендером выигрывает? А то один год у нас озеленяют мусорщики, потом строители, потом слепые-глухие, потом зеки... А специалисты ГДЕ?
Почему-то ту дорожку, что мы подарили смогли вписать в уже существующий ландшафт...
Да и при косметическом ремонте проспекта Абая вполне могли её сделать хоть с одной стороны... но при корявом перекладывании брусчатки и бордюров погибло несколько десятков деревьев... а кто ж их считает?...
дикари-с, однако...

[Исправлено: yudjin, 28.07.2018 - 15:40]
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* 211
Re: Подарок для писаной торбы – 2. Фоторепортаж
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3361
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то ты туда раз в месяц постоянно гоняешь..
То она тебе не нравилась, то теперь нравится..
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* 211
Подарок для писаной торбы – 2. Фоторепортаж
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3361
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
брусчатки и бордюров погибло несколько десятков деревьев... а кто ж их считает?...
дикари-с, однако

Ну чтобы не выглядеть дикарями, сделай хоть что то в этой жизни сам лично..
К чему обзываться?
Кто то за тебя обязан это делать?
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* yudjin
Подарок для писаной торбы – 2. Фоторепортаж
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5448
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 28.07.18 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
то то ты туда раз в месяц постоянно гоняешь..

твоя статистика, Мереке Заканыч как всегда врёт...шо и не удивительно...
я там бываю раз в год или даже реже... вот на экспе был в прошлом году, щас -по работе пришлось.

Цитата:
211:
сделай хоть что то в этой жизни сам лично..

я делаю для других столько, что тебе и не снилось...не буду перечислять, чтобы ты первым не обвинил во всех грехах... а касаемо озеленения, еще раз повторю... 3 десятка моих деревьев растут на благо двора и людей... без освоения и откатов...
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§ Victor Yang
Подарок для писаной торбы – 2. Фоторепортаж
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10806
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.07.18 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
а и при косметическом ремонте проспекта Абая вполне могли её сделать хоть с одной стороны.

При этом уменьшив ширину проезжей части при постоянно увеличивающемся количестве автомобилей? Серьёзно? Или за счет тротуара с одной стороны? А дальше там - деревья. Пройди, посмотри - куда там можно вписать велодорожку шириной 1,5 м, не задев деревья. Я из реалий исхожу.
Цитата:
yudjin:
Почему-то ту дорожку, что мы подарили смогли вписать в уже существующий ландшафт...

Ты уверен, что там ни одно дерево не было выкорчевано в ходе строительства? У тебя есть фото ДО того как было без этой дорожки? К тому же ты другие не видел - за счет чего они были построены. Да даже на свои фото посмотри - по сторонам от дорожки растут деревья - и явно не одну пятилетку. Или ты думаешь, что когда их сажали, о сразу думали, что здесь пройдёт велодорожка и оставили проход шириной 2 метра?
Цитата:
yudjin:
а не того кто мутным тендер-шмендером выигрывает?

Ты, похоже, совсем не в курсе как всё делается. Определяют положение дорожки заказчики и проектировщики. Последним даже украсть нечего. А тендеры разыгрываются везде, и главным критерием там тоже является цена.

[Исправлено: Victor Yang, 28.07.2018 - 16:37]
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§ dandiv
Re: Подарок для писаной торбы – 2. Фоторепортаж
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 617
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 28.07.18 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В Костанае, не имеющим ни метра специального покрытия для велосипедов, даже намерения кое-какие были обозначены.

В северозападном районе вдоль Гагарина есть велосипедная дорожка, даже со знаками ;-) Правда она от тротуара ничем не отличается - та же брусчатка, того же цвета
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§ Victor Yang
Подарок для писаной торбы – 2. Фоторепортаж
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10806
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.07.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
та же брусчатка, того же цвета

Дык у нас сейчас вся брусчатка будет "того же цвета", что и велодорожки в Астане. :lol:
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* yudjin
Подарок для писаной торбы – 2. Фоторепортаж
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5448
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 28.07.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ты, похоже, совсем не в курсе как всё делается.

кнешна не знаю... я у бюджетной кормушки не пасусь... в народные деньги мохнатую лапу не запускаю и "забойный отдел" вряд ли попаду..... я токо догадываюсь.

Цитата:
Victor Yang:
ройди, посмотри - куда там можно вписать велодорожку шириной 1,5 м, не задев деревья. Я из реалий исхожу.

Витя, исхожено там мной поболее твоего... лет 30
Возвращаясь к осеннему репортажу о иллюзии ремонта... навскидку тебе фоток:














Шо, Витя, есть место?...
Думать надо, Витёк, ду-ма-ть..и желательно головой!
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§ Victor Yang
Подарок для писаной торбы – 2. Фоторепортаж
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10806
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.07.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Думать надо, Витёк, ду-ма-ть..и желательно головой!

Ты предлагаешь убрать пешеходный тротуар - и туда велодорожку зафигачить? Или в районе Лагуны отойди чуть дальше - в район кладбища - и прикинь - куда там велодорожку можно. И да - велодорожка должна идти ПО ОДНОЙ стороне, а не как ты накидал фоток - здесь по левой стороне место есть, на этом участке - по правой. Или ты предлагаешь велосипедистам постоянно проезжую часть пересекать? Дорожка, кстати, не должна иметь пересечений с тротуаром, а ты предлагаешь поместить тротуар между проезжей частью и велодорожкой. Ты попробуй хотя бы в фотошопе проложить трассу шириной 1,5 метра, оставив место для тротуаров той же ширины, при этом не задев деревья и проезжую часть. Так что
Цитата:
yudjin:
Думать надо, Женёк, ду-ма-ть..и желательно головой!
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§ Victor Yang
Подарок для писаной торбы – 2. Фоторепортаж
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10806
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.07.18 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
я у бюджетной кормушки не пасусь... в народные деньги мохнатую лапу не запускаю

Причем тут вообще это? Я тебе про этапы строительства - от поставленной задачи до реализации. Определяют положение и строят - совсем разные юридические лица.
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* 211
Подарок для писаной торбы – 2. Фоторепортаж
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3361
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
делаю для других столько, что тебе и не снилось...не

Вот только давай не путать свое личное Благодетельство с общественными нуждами..
Я в личном плане сделал не меньше тебя, а даже больше, чтобы небольшая кучка людей меня на веки благотворила..
Мы сейчас говорим, ты говоришь об обществе в целом..
А не о какой то небольшой локальной кучке людей..
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