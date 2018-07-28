Цитата: yudjin:

а и при косметическом ремонте проспекта Абая вполне могли её сделать хоть с одной стороны.

При этом уменьшив ширину проезжей части при постоянно увеличивающемся количестве автомобилей? Серьёзно? Или за счет тротуара с одной стороны? А дальше там - деревья. Пройди, посмотри - куда там можно вписать велодорожку шириной 1,5 м, не задев деревья. Я из реалий исхожу.

Цитата: yudjin:

Почему-то ту дорожку, что мы подарили смогли вписать в уже существующий ландшафт...

Ты уверен, что там ни одно дерево не было выкорчевано в ходе строительства? У тебя есть фото ДО того как было без этой дорожки? К тому же ты другие не видел - за счет чего они были построены. Да даже на свои фото посмотри - по сторонам от дорожки растут деревья - и явно не одну пятилетку. Или ты думаешь, что когда их сажали, о сразу думали, что здесь пройдёт велодорожка и оставили проход шириной 2 метра?

Цитата: yudjin:

а не того кто мутным тендер-шмендером выигрывает?

Ты, похоже, совсем не в курсе как всё делается. Определяют положение дорожки заказчики и проектировщики. Последним даже украсть нечего. А тендеры разыгрываются везде, и главным критерием там тоже является цена.



[Исправлено: Victor Yang, 28.07.2018 - 16:37]