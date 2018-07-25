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Куратор темы: Обликоморале
§ Vital
Антифлуд для адекватныхъ.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5915
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.07.18 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Незнаю новое или старое. Я в первой вижу:)))
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5667
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.07.18 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
25 июля 1980 года умер Владимир Высоцкий.
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5667
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.07.18 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я в первой вижу:

Схожу тоже погляжу. 8-)
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* Victor Yang
Антифлуд для адекватныхъ.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10801
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.07.18 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Незнаю новое или старое. Я в первой вижу

Это же СМК! Троллинг - не больше.
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5667
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.07.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в Караганде, разграбили памятник погибшим шахтерам. :-x
На поиск хулиганов ориентирован весь личный состав органов внутренних дел города.
Отголоски шумерии, появляются на казахстанских просторахъ.
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§ Ваш земляк
Антифлуд для адекватныхъ.
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1876
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 25.07.18 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А в Караганде, разграбили памятник погибшим шахтерам.
На поиск хулиганов ориентирован весь личный состав органов внутренних дел города.
Отголоски шумерии, появляются на казахстанских просторахъ.

Ну а чего ты хотел?! "Данышпан Ел"!!!
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5667
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.07.18 - 07:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Ну а чего ты хотел?!

Мира, спокойствия и согласия. 8-)
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§ Ваш земляк
Антифлуд для адекватныхъ.
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1876
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 26.07.18 - 08:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Мира, спокойствия и согласия.

Вполне нормальное желание.
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§ Сыкымы
Антифлуд для адекватныхъ.
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.07.18 - 06:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Незнаю новое или старое

Там и дата выхода новости указана - 24 октября 2016
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 923
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.07.18 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дождик при 31 градусе.
это очень хорошо.
sehr gut.
сказали бы бывшие соотечественники на берегах Рейна.
Радуга должна быть как-бы.
а тут еще затмение.
ночью.
дела.
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§ Ваш земляк
Антифлуд для адекватныхъ.
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1876
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 28.07.18 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я выхожу и удаляю профиль на сайте в знак протеста политики Администрации. Желаю всем удачи и благополучия.
ПыСы. Очень буду удивлён, если злобный мордор пропустит сие послание.
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5667
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.07.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Пропустил я. 8-)
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5667
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.07.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В честь 1030-летия Крещения Руси в Киеве прошёл грандиозный Крестный ход,собравший четверть миллиона верующих, несмотря на препятствия,чинимые националистами, чиновниками и перевозчиками.
Никто их не смог остановить.
С праздником Крещения Руси,ПРАВОСЛАВНЫЕ!
J2byYnVTXozlEm
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