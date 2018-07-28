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§ NG.kz
Вдоль "тарелочки" насыпают горы мусора в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33267
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.07.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О вывозе строительного мусора на берег озера "тарелочка" в районе Аэропорт на ватсапп "НГ" сообщил пользователь под ником Марат, сделавший эти фотографии.
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§ 211
Re: Вдоль "тарелочки" насыпают горы мусора в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3360
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.07.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не покупал бы ты там квартиру Марат, то и Тарелочка была бы чиста..
Но ты же сам хочешь жить в этом районе и именно ты и способствуешь этому лично сам..
Ради тебя все делается..
Не знал что ли каким способом?
Тут все просто, собери многочисленных жителей того района, и вместе очистите это озеро..
Парой дней можно пожертвовать ради благого дела..
Поставьте знаки и не пущайте трактора или людей с мусором..
В чем проблема?
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