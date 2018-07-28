Цитата: 211:

то то ты туда раз в месяц постоянно гоняешь..

твоя статистика, Мереке Заканыч как всегда врёт...шо и не удивительно...

я там бываю раз в год или даже реже... вот на экспе был в прошлом году, щас -по работе пришлось.



Цитата: 211:

сделай хоть что то в этой жизни сам лично..

я делаю для других столько, что тебе и не снилось...не буду перечислять, чтобы ты первым не обвинил во всех грехах... а касаемо озеленения, еще раз повторю... 3 десятка моих деревьев растут на благо двора и людей... без освоения и откатов...